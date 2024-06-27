Движение «Юксалиш» провело опрос пассажиров об общественном транспорте в Ташкенте для выявления проблем и потребностей граждан. Опрос также был направлен на определение аспектов, требующих дополнительного внимания от ответственных структур. Изучение включило два этапа — видеоинтервью и онлайн-анкетирование и охватило 276 респондентов.

Самыми большими проблемами общественного транспорта опрошенные назвали следующие:

49,1% — большой поток людей в часы пик;

15,6% — неработающие кондиционеры летом и системы обогрева зимой;

12,4% — отсутствие хорошей вентиляции в метро;

8% — отсутствие специальных условий для людей с инвалидностью.

Пассажиры также отметили, что на некоторых маршрутах всё ещё используют автобусы старого образца.

Многие опрошенные подняли вопрос о частом нарушении графика движения некоторых автобусов.

В вопросе необходимости кондукторов часть опрошенных сказала, что они не нужны, в то время как другая указала на проблемы, возникающие при их отсутствии. К примеру, если нет контролёров, водители высаживают пассажиров через переднюю дверь, что создаёт неудобства при большом количестве пассажиров.

Респонденты отдельно высказались по поводу отсутствия контроля за специальными выделенными полосами на улицах. Они часто используются как место для парковки, что создаёт препятствия для движения общественного транспорта.

По мнению респондентов, использование «дополнительных мест» в виде табуреток и перевозка пассажиров стоя в маршрутных такси создают значительные риски для безопасности пассажиров и требуют строгого контроля и регулирования.

Предложения пассажиров

В ходе опроса пассажирам предлагалось выбрать или добавить свои варианты ответов. На основании полученных данных «Юксалиш» выделило ряд рекомендаций и предложений:

65,2% респондентов считают, что увеличение количества автобусов и вагонов метро в часы пик сократит время ожидания и интервалы;

50% опрошенных предлагают использовать автобусы больших размеров для решения проблемы перегруженности транспорта;

49,1% респондентов считают необходимым улучшить или обновить системы вентиляции в метро и кондиционирования воздуха в автобусах для улучшения комфорта пассажиров;

41,7% опрошенных выступают за замену всех автобусов старого образца на новые;

34,1% респондентов для повышения безопасности и качества обслуживания предлагают принимать на работу профессиональных водителей.

Опрос выявил целый блок предложений, касающийся работы водителей общественного транспорта:

внедрить систему начисления баллов, аналогичную службам такси, основанной на отзывах пассажиров;

внедрить строгий контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения, в том числе за нарушениями, связанными с «гонками» водителей;

для обеспечения безопасности всех участников движения проводить проверки качества работы водителей и кондукторов и другие.

Опрошенные высказались о создании дополнительных условий для лиц с инвалидностью — внедрении систем, оповещающих пассажиров в аудио- и визуальном форматах.

Среди предложений были и необычные, отмечает «Юксалиш», например, о введении отдельных вагонов для женщин, детей и пожилых людей для повышения их безопасности.

Многие опрошенные отметили, что система общественного транспорта в Ташкенте в последние годы совершенствуется и развивается.

«Исследование подчёркивает необходимость комплексного подхода к улучшению системы общественного транспорта… Необходимо консолидировать работу ответственных министерств и ведомств для принятия решений, которые могут изменить ситуацию в системе с учётом мнений граждан», — отметили в «Юксалиш».

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