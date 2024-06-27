27 июня около полудня рядом с центральным рынком в центре Риштанского района Ферганской области взорвался газовый баллон в стоявшем автомобиле Lacetti.

В сообщении УЧС по области от 13:55 говорится, что при взрыве, после которого начался пожар, в машине никого не было, но ранения получили несколько человек, находившиеся поблизости.

Кадр видео.

Через несколько часов УВД области сообщило об одном погибшем в результате происшествия.

В сообщении уточняется, что баллон взорвался, пока владелец автомобиля находился на рынке.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил пожарной безопасности, приведшие к смерти человека.