Министры внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов и России Владимир Колокольцев в ходе визита последнего в Ташкент 25 июня обсудили вопросы сотрудничества двух стран в правоохранительной сфере, сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.

На встрече обсуждались обеспечение прав и свобод граждан Узбекистана, находящихся на территории России, а также граждан России, находящихся в Узбекистане, предупреждение правонарушений среди них, пресечение фактов незаконной миграции, борьба с преступностью, в том числе киберпреступностью, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности.

Фото здесь и ниже: Пресс-службы МВД Узбекистана и России

Кроме того, было уделено внимание взаимодействию отраслевых служб при поимке лиц, находящихся в розыске.

Стороны также подчеркнули необходимость подготовки и повышения квалификации кадров для органов внутренних дел, а также укрепления связей в научно-исследовательском направлении.

Владимир Колокольцев, в частности, отметил, что не все трудовые мигранты находятся в правовом поле, они выявляются и привлекаются к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД РФ призвал узбекистанских коллег присоединиться к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, направлять в Межгосударственный информационный банк сведения для постановки на учёт осуждённых граждан республики и организовать на регулярной основе обмен сведениями о гражданах Узбекистана, изменивших свои установочные данные. По его словам, это необходимо для упорядочивания миграционных потоков, снижения негативных тенденций в данной сфере и обеспечения безопасности двух государств.

Кроме того, российский министр поддержал предложение узбекистанской стороны об организации прямых контактов между Центром кибербезопасности МВД Узбекистана и Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Владимир Колокольцев обозначил заинтересованность МВД России в развитии сотрудничества по линии противодействия незаконному обороту наркотиков. «Проведённые компетентными ведомствами двух государств совместные мероприятия по пресечению деятельности транснациональных преступных групп уже показали свою эффективность», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол. В нём определены меры, необходимые для выполнения достигнутых в ходе встречи договорённостей, а также задачи на ближайшую перспективу.

В рамках программы российских партнёров ознакомили с деятельностью Центра координации и мониторинга Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.

Центр является единым информационным пространством, охватывающим процессы общественной безопасности. С помощью цифровых технологий в нем анализируется ситуация в регионах и оценивается деятельность личного состава. В настоящее время осуществляется контроль и оценка деятельности более 10 тысяч инспекторов профилактики по шести направлениям.

В центре сосредоточены такие программы, как «Е-жамоат хавфсизлиги» («Е-общественная безопасность»), «Е-ижтимоий вазият» («Е-социальная ситуация»), единые информационные системы служб безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и охраны общественного порядка. В неё интегрировано более 6000 цифровых камер видеонаблюдения.

Там же создана возможность для курсов дистанционного обучения по видеосвязи для инспекторов профилактики, сотрудников дорожно-патрульной, патрульно-постовой и пробационной служб.

В ходе ознакомления гостям были продемонстрированы транспортные средства, специальная техника, а также современные средства и вооружение, применяемые органами внутренних дел.

«В целом мероприятие прошло в деловом и конструктивном духе, в атмосфере дружбы и взаимного доверия, что имеет важное значение для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между ведомствами», — резюмировали в пресс-службе МВД Узбекистана.