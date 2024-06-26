Окончание концертов коллектив отмечает в кафе около станции Минор или в знаменитом ресторане «Уголок» на сквере Амира Темура. Время проходит за пением и душевными беседами. Порой речь заходит о бывших коллегах, которые в силу возраста или переезда простились с хором навсегда. Хористы вспоминают их с особой теплотой и хранят совместные фотографии. Дильбар Абдурахимова показывает на одном из снимков свою близкую подругу Юлию Коробкову, с которой они выступали 20 лет. В 2020 году её не стало.



«Конечно, году берут своё. Здоровье временами подводит, и голос уже звучит по-другому. Но желание и настроение петь остаются такими же, как и раньше. Пение улучшает не только душевное, но и физическое состояние. После наших занятий я преображаюсь, чувствую воодушевление и получаю заряд положительных эмоций», — говорит Дильбар Дадахановна.



Женщина советует всем, кто любит петь и имеет слух, присоединяться к хору, не оглядываясь на возраст. За 35 лет хоровой карьеры Дильбар Абдурахимова повстречала верных подруг и стала частью одной большой музыкальной семьи, где все объединены общим делом. Сейчас ей 81 год, но душа всё так же поёт.

