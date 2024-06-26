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С песней на пенсию

История Народного камерного хора «Мелодия»
Певческому коллективу «Мелодия» 25 лет. В нём поют 40 человек, большинство из них — пенсионеры. В репертуаре — более 250 песен. По праздникам хор даёт бесплатные концерты при неизменно полном зале. Ближайший — в субботу, 29 июня. «Газета.uz» узнала, как появился хор и зачем он пожилым людям.
Певческому коллективу «Мелодия» 25 лет. В нём поют 40 человек, большинство из них — пенсионеры. В репертуаре — более 250 песен. По праздникам хор даёт бесплатные концерты при неизменно полном зале. Ближайший — в субботу, 29 июня. «Газета.uz» узнала, как появился хор и зачем он пожилым людям.
К очередному концерту в Центре культуры и досуга Юнусабадского района готовится Народный камерный хор «Мелодия». Давно полюбившийся ташкентцам музыкальный коллектив выступает на сцене уже 25 лет и радует своих слушателей бесплатными концертами на протяжении всего года. За кулисами женщины в нарядных бирюзовых платьях и мужчины в парадных чёрно-белых костюмах репетируют песни, заканчивают приготовления и высматривают в зале своих знакомых. Под бурные аплодисменты 40 хористов с нотными папками в руках и «лентами славы» на груди поднимаются на сцену и выстраиваются в четыре ряда.
Ведущая вечера Любовь Разумкова приветствует зал и объявляет программу концерта. Всего хор исполнит 15 военно-патриотических песен, среди которых известные всем «Катюша», «Смуглянка», «Рио Рита», «Тёмная ночь», «Майский вальс», «Если б не было войны», попурри из шести композиций «Нам дороги эти позабыть нельзя» и другие. Вступлением к каждому номеру звучат стихотворения советских поэтов А. Твардовского, Я. Смелякова, К. Симонова, Д. Самойлова, Р. Рождественского.

По традиции концерт открывает песня о любви и преданности Родине «Турналар» («Журавли») на слова и музыку Дилором Амануллаевой. Концертмейстер Татьяна Алдунгарова садится за пианино, а хормейстер Александр Скрипин после поклона зрителям даёт участникам сигнал «начали». Под его управлением голоса поющих сливаются в единый поток, который разливается по залу и душам присутствующих.

История возникновения хора

Сегодня «Мелодия» — это объединение творческих людей разных возрастов, профессий и интересов, которые по воле судьбы оказались под одной крышей. Сплотил коллектив Александр Скрипин — бессменный дирижёр, художественный руководитель и кандидат педагогических наук. Один из лучших выпускников Государственной консерватории Узбекистана уже почти 50 лет руководит детскими, юношескими и взрослыми хорами, а сейчас работает в Республиканской специализированной школе-интернате искусств при Академии художеств Узбекистана.

Летом 1998 года по просьбе директора Дома культуры им. Хамида Алимджана (нынешний Центр культуры и досуга Юнусабада) он пришёл «возродить» хоровое искусство в стенах здания. Раньше здесь уже занимались и проходили практику студенты консерватории, но в силу обстоятельств класс прекратил своё существование. Скрипин поставил себе цель — собрать к осени новый хор, состоящий из талантливых и увлечённых музыкой участников.

Сперва нынешний хор состоял всего из четырёх человек, оставшихся от прежнего коллектива. Александр Геннадьевич разместил объявления в СМИ, чтобы привлечь как можно больше людей. Набор в хор был и остаётся открытым круглый год. Дирижёр всегда рад приветствовать новых участников. Единственное требование для вступления в коллектив — наличие базовых вокальных данных. В остальном, как заверяет дирижёр, он готов помочь новичкам развить голос и улучшить технику.

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Со временем в Дом культуры стали приходить желающие петь. Уже через год количество участников превысило 15 человек. Тогда коллектив получил название «Мелодия». По словам Александра Скрипина, мелодичное название предложила одна из участниц хора во время их выступления на песенном конкурсе. Оно больше всего понравилось руководителю из всех вариантов — запоминающееся, отлично подходило по смыслу и звучанию.
К 2000 году состав хора увеличился до 30 участников. Среди них были люди, в основном, старшего возраста, которые в последующем стали основой коллектива. Со временем состав менялся и пополнялся новыми артистами. Сейчас в хоре поют более 40 человек, большинство из которых пенсионеры.

«Когда я собирал хор, мне было важно понять, что именно участники хотят петь. Им было по 40-50 лет, и, предавшись приятным воспоминаниям, они захотели исполнять песни своей молодости. Я начал делать хоровые аранжировки для песен, которые были дороги и любимы моими участниками в годы их юности. Со временем о нашем хоре узнавало всё больше людей, и мы стали пополняться новыми участниками, которым был близок наш репертуар», — рассказывает Александр Скрипин.
Опираясь на музыкальные вкусы и вокальные возможности участников, а также на тему предстоящего мероприятия, дирижёр составляет концертную программу, подбирает репертуар и распределяет партии.

Хор исполняет песни разных народов мира, а также классические произведения. За время существования «Мелодия» накопила в своём репертуаре 263 песни. Среди самых любимых и часто исполняемых — «Чайхана» Ф. Закирова, Полонез М. Огинского, старинный русский вальс Е. Дрейзина «Берёзка», попурри «Я помню вальса звук прелестный» и многие другие сочинения.

Репетиции проходят в дружелюбной атмосфере, что помогает коллективу сплотиться и совершенствовать своё мастерство. Перед выступлениями хормейстер уделяет особое внимание тому, чтобы хор звучал слаженно и гармонично, а участники чувствовали себя уверенно на сцене. Всё для того, чтобы подарить зрителям незабываемый музыкальный праздник.
Александр Скрипин сумел развить самодеятельный коллектив до высокого профессионального уровня. И всё благодаря его любви и преданности своему делу.

«Музыка — это моё всё: хобби, работа, призвание и смысл жизни. Она вдохновляет меня, даёт энергию и мотивацию преодолевать трудности. Благодаря музыке я чувствую себя счастливым и полным жизни. Она помогает мне ощущать себя цельным и значимым в любой ситуации, будь то на работе или дома. Я дышу и живу каждым аккордом», — говорит он.

Душа поёт

независимо от возраста

Дильбар Абдурахимова — одна из первых участниц хора. Любовь к музыке у неё зародилась ещё в детстве, но заниматься ею серьёзно получилось только в зрелом возрасте. Чтобы исполнить давнюю мечту, в 1989 году Дильбар Дадахановна поехала в старое здание Ташкентской консерватории на улице Пушкина и обратилась к педагогу хорового класса со словами: «Я хочу петь. Куда мне пойти?».

Женщину направили в тот самый Дом культуры им. Хамида Алимджана к тогдашнему хормейстеру Михаилу Полонскому. Дирижёр принял её в коллектив, даже несмотря на отсутствие у женщины музыкального образования. На тот момент Дильбар Дадахановна работала инженером в проектном институте. После окончания трудового дня бежала в Дом культуры, чтобы успеть к пяти часам на занятие. По словам солистки, так у неё появилась вторая работа — для души.
Дильбар Абдурахимова (справа)
В хор «Мелодия» Дильбар Абдурахимова попала в момент его зарождения. На вокальный рост исполнительницы во многом повлиял Александр Скрипин, даже давал ей сольные номера. Одним из любимых произведений Дильбар Дадахановны стал романс Эраста Абазы на слова Ивана Тургенева «Утро туманное», который она не раз исполняла на концертах. Однако в последние годы певица предпочитает выступать в составе хора.

«Для солистки у меня не такой уж сильный голос, а в хоре я чувствую себя на своём месте», — признаётся она.
Дильбар Абдурахимова посещает занятия два раза в неделю — по средам и субботам. Каждое выступление для неё долгожданное событие, к которому хор начинает готовиться за полтора-два месяца, разучивая новые произведения и шлифуя вокальную технику. Программа обычно включает более десяти хоровых песен и ещё несколько сольных и новых произведений. Чем ближе выступление, тем усиленнее репетиции.

Концерты, в основном, проходят по праздникам и знаменательным датам в субботние дни. В ежегодном графике выступлений хора — День учителя, Православное Рождество, Новый год, День защитников Родины, Международный женский день, День памяти и почестей и другие. С музыкальным номерами коллектив выступал в Русском культурном центре, Ташкентской епархии, Государственном музее искусств Узбекистана, а также во множестве школ и вузов.

«Накануне концерта я не пью холодное, говорю тихо и стараюсь беречь голос. Волнение перед выходом на сцену всегда присутствует, но оно приятное. За годы нашей хоровой деятельности у нас появилась своя публика, которая снова и снова приходит на каждые выступления. Я всегда приглашаю сына и подруг. Они с удовольствием слушают знакомые им песни», — делится Дильбар Дадахановна.
Окончание концертов коллектив отмечает в кафе около станции Минор или в знаменитом ресторане «Уголок» на сквере Амира Темура. Время проходит за пением и душевными беседами. Порой речь заходит о бывших коллегах, которые в силу возраста или переезда простились с хором навсегда. Хористы вспоминают их с особой теплотой и хранят совместные фотографии. Дильбар Абдурахимова показывает на одном из снимков свою близкую подругу Юлию Коробкову, с которой они выступали 20 лет. В 2020 году её не стало.

«Конечно, году берут своё. Здоровье временами подводит, и голос уже звучит по-другому. Но желание и настроение петь остаются такими же, как и раньше. Пение улучшает не только душевное, но и физическое состояние. После наших занятий я преображаюсь, чувствую воодушевление и получаю заряд положительных эмоций», — говорит Дильбар Дадахановна.

Женщина советует всем, кто любит петь и имеет слух, присоединяться к хору, не оглядываясь на возраст. За 35 лет хоровой карьеры Дильбар Абдурахимова повстречала верных подруг и стала частью одной большой музыкальной семьи, где все объединены общим делом. Сейчас ей 81 год, но душа всё так же поёт.
Светлана Кириенко поёт в хоре с 2010 года. Красивый голос ей передался от мамы, и с детства женщина хотела стать певицей. Но судьба сложилась иначе: отучившись семь классов в музыкальной школе, она поступила в Ташкентский педагогический колледж имени Юнуса Раджаби. После выпуска в 1986 году устроилась воспитательницей в детский сад.
В «Мелодию» Светлана Юрьевна попала благодаря маминой подруге и участнице хора Вере Ершовой. Та, зная о вокальных способностях женщины, предложила ей попробовать свои силы в хоре. Сказала, что коллективу катастрофически не хватает сопрано, а высокий голос Кириенко подойдёт идеально. Светлана Юрьевна решила, что это будет интересный опыт, и согласилась.

«Первое впечатление от хора было приятным. Мне очень понравились отношения между участниками и профессионализм руководителей. Я до этого посещала несколько хоров, но нигде не видела такой дружелюбной атмосферы. Александр Геннадьевич оказался хорошим и сильным педагогом. Несмотря на его строгость и требовательность, чувствуется, с какой любовью и терпением он вкладывается в нас. Мы, в свою очередь, стараемся ему соответствовать», — говорит она.
По словам певицы, дирижёр внимательно следил за её прогрессом и когда понял, что она готова, предложил ей выступить с сольным номером. В 2011 году Светлана Кириенко впервые солировала с русской народной песней «Волга-реченька глубока». Теперь на каждом концерте женщина поёт как в хоре, так и в одиночку. На этот раз выбор пал на песню «На солнечной поляночке» — на музыку В. Соловьева-Седого и слова А. Фатьянова.
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Хор для Светланы Юрьевны — не просто место для хорошего времяпровождения и реализации творческого потенциала, а настоящая работа, требующая много усилий и постоянного совершенствования. На занятиях женщина использует время с пользой и упорно работает над вокалом, а дома под аккомпанемент на пианино разучивает песни. Она признаётся, что пение стало неотъемлемой частью её жизни.

«Пение приносит мне огромное удовольствие. Это не только возможность самовыражения, но и способ дарить людям радость. Мы выступаем в разных местах и для разной аудитории. Когда видишь слёзы и улыбки на лицах слушателей, понимаешь, что делаешь что-то важное и нужное. Я считаю, что каждый должен попробовать себя в пении, в особенности, люди моего возраста», — делится она.
Светлана Кириенко привила любовь к музыке и своим родным. Послушать её приходят муж, дети и внуки. Когда старшая внучка приезжает в гости, они вместе с бабушкой играют на пианино и поют.

Дружба поколений

Хористу Саиддиёру Ганиханову 30 лет. По профессии он бухгалтер. В музыкальный коллектив молодой человек попал благодаря йоге — познакомился на занятиях с несколькими участниками хора, и однажды они пригласили Ганиханова на концерт. Прийти на выступление парень не смог, но заглянул на одну из репетиций, чтобы поддержать друзей. По словам Саиддиёра, он сразу же влюбился в происходящее.

«Меня поразило многообразие голосов и многогранность звучания. Песня в хоровом исполнении играет абсолютно новыми красками и пронизывает слушателя каждой нотой. Услышать пение хора по телевизору и вживую — два совершенно разных ощущения. Последнее должен испытать каждый», — говорит он.

Как и у большинства участников хора, у Саиддиёра нет вокального опыта, но это не помешало ему стать частью коллектива. По словам парня, в центр приходит много молодых ребят, но надолго они не задерживаются. Он же стал исключением. На протяжении полутора лет выступает на сцене как первый голос и самый младший участник хора. Отношения в коллективе напоминают ему отношения в семье.

«К сожалению, у меня не осталось в живых бабушек и дедушек. Придя сюда, я обрёл сразу очень много и бабушек, и дедушек. Они относятся ко мне как к внучку, окружают вниманием и заботой, делятся своим опытом и советами. А я, в свою очередь, стараюсь во всём им помогать. Получается такая дружба поколений», — делится Саиддиёр.
Пение в хоре стало для него не только увлечением, но и средством для саморазвития. Из-за отсутствия образования первое время парень не замечал, что фальшивит. Также ему трудно давались театральные номера, где требовалось актёрское мастерство. За непрофессионализм Саиддиёра часто критикует дирижёр, но тот не отчаивается и репетирует дома: записывает, слушает и работает над собой. По словам парня, с каждый разом он звучит увереннее и лучше попадает в ноты. Благодаря пению у него расширился певческий диапазон, улучшилась память и развился музыкальный слух.

Изменения Саиддиёр почувствовал не только в теле, но и душе. Пение помогло ему научиться говорить чётко и внятно, что улучшило его навыки общения и способность доносить свои мысли до окружающих. Вдобавок молодой человек обрёл гармонию и внутреннюю силу. В трудные периоды хор служит для него местом утешения и поддержки, где он в форме песни может выплеснуть свои негативные эмоции и с хорошим настроением вернуться к привычной рутине.
Каждое выступление парень ждёт с нетерпением, чтобы поделиться своей энергией со зрителями и зарядиться в ответ. В день концерта он с утра выполняет дыхательные упражнения, читает мантру и распевается. На сцену выходит без капельки волнения.

На вопрос, что бы певец посоветовал тем, кто хочет начать петь, но боится или стесняется, Саиддиёр отвечает: «Просто берите и делайте! Мы живём в эпоху, когда общественное мнение пагубно влияет на сознание человека, и он зачастую не слышит себя и свои желания. Поэтому не переживайте о том, кто что подумает, и следуйте зову сердца. Вы откроете для себя много нового и интересного, что может изменить вашу жизнь к лучшему, как это случилось со мной».
Каждый участник хора уникален. В этом, вероятно, и заключается сила и долголетие коллектива. Глядя на светлые, одухотворённые лица певцов, хочется следовать мелодичному потоку и подпевать ему.

Завершается концерт песней «День Победы», которую хор исполняет вместе со зрителями в знак памяти и уважения к ветеранам. В едином порыве зал встаёт и разражается продолжительной овацией. На лицах слушателей светятся улыбки, в глазах блестят слёзы. Обнимая и поздравляя солистов, восторженные поклонники хора обещают прийти на следующий — заключительный в этом сезоне — концерт, который пройдёт уже в субботу, 29 июня. Начало в 13:00. Вход платный — 5 000 сумов.

Центре культуры и досуга Юнусабадского района находится по адресу: улица Осиё, 40 (ориентир: м. «Минор»).

Текст подготовила Фарзона Хамидова.

Авторы фотографий: Мадина Аъзам, Фарзона Хамидова.

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