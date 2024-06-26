Новым генеральным секретарём НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру утвердил Североатлантический совет, сообщается на сайте альянса.

Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2024 года. Он сменит Йенса Столтенберга, который занимал пост генсека НАТО с 2014 года.

Единственным конкурентом Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис, но на прошлой неделе он снял свою кандидатуру, отмечает Reuters.

Что известно о Рютте

57-летний Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года и является одним из самых влиятельных политических лидеров Евросоюза. Он получил прозвище «тефлоновый Марк» за умение избегать скандалов.

Помимо основной работы, политик преподаёт обществознание в средней школе в Гааге, где родился и живёт. На заседания правительства он часто ездит на велосипеде. Рютте демонстрирует «приземлённый, серьёзный и осторожный образ жизни, который так обожают голландцы», пишет The Guardian. Однажды он сказал, что слишком большая задолженность перед банком не даёт ему заснуть, а в другой раз не позволил уборщикам прибрать за ним пролитый кофе, настаивая на том, чтобы сделать это самому.

Рютте считается одним из самых убеждённых сторонников помощи Украине. Амстердам поставляет Киеву истребители F-16 и вооружение. В марте он приехал в Харьков, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал двустороннее соглашение о безопасности.

Рютте также считается одним из немногих европейских политиков, которому удалось установить отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В 2018 году во время саммита НАТО Трамп пригрозил, что США выйдут из альянса, если остальные его члены не увеличат расходы на оборону. Тогда Рютте смог переубедить Трампа, за что получил ещё одно прозвище — «заклинатель Трампа». Умение Рютте общаться с Трампом, который может вернуться в президентское кресло на грядущих выборах, было одним из факторов, почему его кандидатура на пост генсека НАТО получила поддержку.

Последним препятствием на пути Рютте к должности главы НАТО было возражение со стороны Венгрии. Чтобы добиться одобрения венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Рютте пообещал ему, что Будапешт сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины.