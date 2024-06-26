Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов встретился в Сеуле с экс-заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, бывшим первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея Ким Нам Соком, сообщила пресс-служба Минцифры.

На встрече обсуждалось развитие сотрудничества двух стран в сфере ИКТ и участия корейских компаний в проектах в Узбекистане. Говорилось также о планах превратить Узбекистан в IT-хаб региона.

Шерзод Шерматов предложил Ким Нам Соку стать почётным послом Узбекистана по IT в Республике Корея. Бывший замминистра это приглашение принял.

Напомним, Ким Нам Сок начал работу в Узбекистане в качестве заместителя министра и консультанта по ИКТ весной 2013 года согласно договорённостям, достигнутым в ходе государственного визита первого президента страны Ислама Каримова в Республику Корея в сентябре 2012 года. Его трудовой контракт длился четыре года.

Он участвовал в проектах по внедрению системы электронного правительства, разработке Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы на 2013−2020 годы, отраслевых стандартов и классификаторов, рекомендаций по развитию в стране индустрии программного обеспечения и внедрению ИКТ в реальном секторе экономики.

С учётом рекомендаций Ким Нам Сока были созданы Центр развития системы «Электронное правительство» и Центр обеспечения информационной безопасности. В 2016 году Ким Нам Сок был награждён орденом «Мехнат шуҳрати».

Ким Нам Сок (1956 года рождения) — выпускник Высшей школы Кёнсон (1975 год) и Университета Ханьян (1980), Университета Аризоны (США, 1986) и Университета Сонгюнгван (Южная Корея, 1989). До 2012 года работал первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея.