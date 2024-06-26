Кыргызстан и Европейский союз подписали соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) в Брюсселе 25 июня, сообщается на сайте ЕС. Церемония подписания прошла в рамках рабочего визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бельгию.

В ЕС отметили, что новое соглашение даст «новую правовую основу» для усиления политического диалога и углубления сотрудничества по ряду направлений.

«Эти области включают торговлю и инвестиции, устойчивое развитие и связь, исследования и инновации, образование, окружающую среду и изменение климата, а также верховенство закона, права человека и гражданское общество. Кроме того, оно позволяет укрепить сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и управления кризисами, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и экспортного контроля», — говорится в заявлении.

Документ заменит соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) от 1999 года.

По словам исполнительного вице-президента и комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, соглашение поможет создать больше возможностей для бизнеса и инвесторов из ЕС и Кыргызстана, облегчая торговые потоки.