С 2025/2026 учебного года в общих средних образовательных учреждениях Узбекистана в порядке опытного эксперимента начнётся поэтапное внедрение «всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания» — Social and Emotional Learning, SEL Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 21 июня, которым одобрено соответствующее предложение Министерства дошкольного и школьного образования.

В рамках внедрения методик социально-эмоционального воспитания учащиеся средних школ будут обучаться пяти социально-эмоциональным компетенциям (самопознание, самоуправление, социальная осведомлённость, формирование отношений со сверстниками и принятие ответственных решений) с привлечением к данному процессу родителей и представителей широкой общественности, говорится в документе.

Методики социально-эмоционального обучения будут включены в программы общего среднего образования, а также повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

В школах, отобранных в рамках эксперимента, будут сформированы группы тренеров, состоящие из квалифицированных работников Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи (создаётся на базе НИИ педагогических наук имени Кары-Ниязи), а также зарубежных специалистов и педагогических кадров.

Институт будет вести регулярный мониторинг процессов внедрения методик социально-эмоционального обучения и принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отмечается в постановлении.

Согласно документу, институт, действующий в непосредственном подчинении Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО), является государственным учреждением, осуществляющим послевузовское образование в сфере разработки и внедрения в практику новых методик воспитания и подготавливающим научно обоснованные перспективные предложения по совершенствованию сферы воспитания. При институте будут созданы научные советы по специализациям «Теория педагогики. История педагогических учений», «Теория и методика обучения и воспитания» и «Социальная педагогика».

Повышение знаний родителей

МДШО совместно с Республиканским центром духовности и просветительства, Агентством по делам молодёжи, Ассоциаций махаллей и Национальной гвардией поручено с 2024/2025 учебного года начать реализацию проекта «Школа образцовых родителей», направленного на повышение знаний родителей в воспитании детей.

Эти же структуры будут проводить в общих средних школах воспитательные недели на тему «Ответственность родителей в воспитании детей».

Им же поручено осуществлять научные исследования по «изучению, возрождению и внедрению в современную систему духовно-нравственного воспитания традиций национального воспитания регионов страны».

До 1 декабря должны быть разработаны научно обоснованные учебные и популярные методические рекомендации по созданию цепочки взаимодействия «школа — родители — махалля» в целях формирования у учащихся «иммунитета к правонарушениям».

Запланировано также создание литературы, «предназначенной для расширения кругозора родителей в вопросах воспитания детей, на доступном языке».

В декабре 2024 года намечено провести в Ташкенте Международный форум на тему «Воспитание как критерий культурного и духовного становления личности».

До конца 2025 года предусмотрено разработать электронную платформу MilliyTarbiya.uz (в переводе — национальное воспитание) с мобильной версией для размещения контента по воспитанию молодёжи, предназначенного для родителей, преподавателей и учащихся.

Кроме того, планируется на системной основе вести работу по созданию и освещению в СМИ подкастов и видеоконтента, посвящённых обучению и воспитанию молодёжи, на основе разработанных институтом методических рекомендаций.