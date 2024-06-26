В цветочном магазине в Шайхантахурском районе Ташкента вечером 23 июня 40-летний мужчина напал на 21-летнюю продавщицу и начал её душить. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

В сообщении пресс-службы столичного ГУВД говорится, что нападавший — Хуршид Ахмедов, ранее судимый по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Находившиеся поблизости 21-летний и 22-летний парни пытались успокоить его и предотвратить конфликт. Однако Ахмедов напал и на них и нанёс им телесные повреждения. На видео видно, как мужчина также ударил по лицу прохожего, который пытался его успокоить.

Следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского района возбудил уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) УК. Ведётся следствие.

Граждан, пострадавших от действий задержанного, просят обратиться в ближайший орган внутренних дел или позвонить по номеру 102.