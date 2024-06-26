В Бекабаде в Ташкентской области задержан сотрудник органов внутренних дел по делу гибели мужчины в здании городского ОВД. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в областном ГУВД сообщили, что мужчина, устроивший скандал в здании суда в Бекабаде из-за приговора в отношении его брата, был доставлен в ОВД вместе с другим своим братом. У входа в здание отдела «ему стало плохо, его доставили в больницу», где врачи зафиксировали смерть гражданина.

Однако родственники погибшего рассказали «Газете.uz», что причиной смерти 43-летнего мужчины стало избиение сотрудниками внутренних дел внутри здания ОВД.

Дильшод Юсупвалиев, брат погибшего Дилмурода Юсупвалиева, которым был с ним в ОВД, заявил, что его и его брата избили около 10 сотрудников ОВД.

«Говорят, что одного [сотрудника внутренних дел] заключили под стражу по делу моего брата. Я не хочу, чтобы задержали только одного, а остальных скрыли, чтобы это превратилось в игру. Прошу принять меры в отношении всех восьми сотрудников [причастных к инциденту]. Хотел бы, чтобы уделили больше внимания руководителю ОВД Бекабада», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что что ведомство расследует ситуацию совместно с органами прокуратуры, получены видеозаписи, проверяются показания свидетелей и участников происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Интервью с семьёй погибшего