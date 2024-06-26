Добыча газа в Узбекистане в мае 2024 года снизилась до рекордных за последние годы 3,52 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Это на 2,1% меньше, чем в мае 2023 года (3,6 млрд кубометров), на 13,1% меньше, чем в мае 2022 года (4,06 млрд) и на 18,1% ниже показателя мая 2021 года (4,3 млрд). Это также минимальный показатель с августа 2020 года (3,54 млрд).

В январе-мае объём добычи составил 18,8 млрд кубометров, что на 5,2%, или на 1,04 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сравнение данных за январь-апрель 2024 года и январь-апрель 2020−2023 годов. Источник: Статагентство.

Выработка электроэнергии в мае резко сократилась до 3,19 млрд кВт·ч, что на 2,3 млрд кВт·ч (-58%) меньше, чем в мае прошлого года (5,5 млрд), а также на 4,68 млрд кВт·ч (-59,4%) меньше показателя за апрель.

За январь-май производство уменьшилось до 31,16 млрд кВт·ч, что на 1,3%, или на 426,7 млн кВт·ч, меньше пятимесячного показателя 2023 года.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщал, что после повышения тарифов за неполный май потребление электроэнергии в Узбекистане к аналогичному периоду 2023 года снизилось на 324 млн кВт·ч, газа — на 125 млн кубометров. Данные Агентства статистики указывают, что на снижение потребления также повлияло и падение производства энергоресурсов.





Напомним, до 80% получаемой в стране электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Добыча нефти составила 63,7 тысячи тонн (-7,8%, или минус 5400 тонн к маю 2023 года). За пять месяцев производство составило 305 тысяч тонн (-6,9% к аналогичному периоду прошлого года). Тем не менее, это максимум с начала октября (63,9 тысячи тонн).

За май было произведено 104,9 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с маем 2023 года (46,2 тысячи) больше почти в 2,3 раза (это связано с тем, что Бухарский нефтеперерабатывающий завод в тот период приостанавливал работу из-за ремонта). В пятимесячном сравнении рост составил только 3,3% — с 550,8 тысячи до 568,9 тысячи тонн.

В прошлом месяце выпуск дизельного топлива упал на 82% — с 60,6 тысячи до 22,5 тысячи тонн. При сравнении с январём-маем прошлого года показатель сократился на 12,6% — до 384,4 тысячи тонн.





Месячная добыча угля выросла на 14,1% по сравнению с маем прошлого года, объём составил 574,9 тысячи тонн (+71,2 тысячи тонн). Но за январь-май производство, тем не менее, упало на 3,7% — до 1,9 млн тонн.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов и эта разница продолжает расти. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Мы писали, что компания «Узбекнефтегаз», крупнейший производитель газа в Узбекистане, инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но оно падает.

Узбекистан и Россия ведут переговоры как по существенному увеличению поставок газа, так и по электроэнергии.