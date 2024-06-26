За первые пять месяцев текущего года в Узбекистане были официально зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с участием 359 учащихся, из которых 65 погибли и 294 получили травмы различной степени. Об этом говорилось на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности 25 июня.

Было сообщено, что 9548 общеобразовательных школ находятся в районах, где интенсивность движения транспортных средств высокая, а у большинства школ нет тротуаров и не установлены светофоры.

В 2023 году в целом по Узбекистану было зафиксировано 9839 ДТП, в результате которых 9209 человек получили травмы и 2282 человека погибли.

С участием детей в прошлом году произошло 1794 аварии, в результате 1568 детей получили травмы и 263 погибли.

За январь-май текущего года количество ДТП по стране составило 7,2 на 100 тысяч населения. Наивысший показатель отмечен в Ташкенте — 12,8, Ташкентской области — 12,2, Наманганской области — 9,1 и Ферганской области — 8,4.

Количество ДТП с летальным исходом остаётся высоким в Самаркандской, Ташкентской (по 80 случаев), Ферганской (69), Кашкадарьинской и Сурхандарьинской (53) областях.

Анализ основных причин ДТП показал, что 57% аварий были вызваны недостатками дорожной инфраструктуры и 43% — несоблюдением водителем Правил дорожного движения. В 2023 году было зарегистрировано в общей сложности более 16 миллионов нарушений ПДД.

По состоянию на 1 января в стране требовали ремонта 56,1 тысяч км, или 27%, из общей протяжённости автомобильных дорог (209,3 тысяч км).

На ДТП с участием пешеходов и велосипедистов приходится 53,7%.

В то же время отмечалось, что за первые пять месяцев года в стране достигнуто снижение общего количества ДТП на 7,2%, случаев травматизма — на 8,7%.

В течение 2023 года и пяти месяцев 2024 года сотрудники Службы безопасности дорожного движения выявили около 11 тысяч недостатков дорожной инфраструктуры и внесли 5500 письменных указаний и представлений по их устранению владельцам дорог.