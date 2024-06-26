В Паркентском районе Ташкентской области днём 22 июня грузовой автомобиль «КамАЗ» наехал на четыре легковых автомобиля, остановившихся перед пешеходным переходом.

На записи с камеры наблюдения видно, как машины останавливаются, чтобы пропустить людей. «КамАЗ», водитель которого не успевает остановиться, врезается в Lacetti и толкает её вперёд, далее вовлекая в ДТП Cobalt, Spark и ещё один Cobalt.

Идущие по переходу люди успевают отбежать от двух автомобилей, наезжающих на «зебру».

В ГУВД Ташкентской области заявили,.что авария произошла на 56-м километре автодороги 4R15 «Красногорск — Паркент — Янгибазар» напротив центрального рынка.

24-летний водитель «КамАЗа» ехал, не соблюдая дистанцию и безопасную скорость движения, говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет. УБДД ОВД района ведёт расследование.