Более 2,15 тонн наркотических средств, изъятых из незаконного оборота правоохранительными органами, уничтожили 26 июня в честь Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.

В специальной печи промышленной зоны в Янгихаётском районе Ташкента были сожжены:

37,6 кг героина;

184,7 кг опия;

413,8 кг гашиша;

28,58 гр головок мака;

95,9 кг маковой соломки;

11,3 кг мака,

424,7 кг марихуаны;

961,4 кг каннабиса;

18,73 гр масла каннабиса;

347,85 гр тетрагидроканнабинола;

6,48 грамма кокаина, а также различных психотропных и психоактивных веществ и синтетических наркотиков.

Таможенные органы в 2023 году изъяли 9,2 тонны наркотических средств, 17,7 тысячи единиц психотропных препаратов, 827,3 гр прекурсоров, а также 197,6 тысяч единиц препаратов и 109,2 кг сильнодействующих веществ, оборот которых ограничен.





Большую часть изъятых наркотиков составила рекордная партия маковой соломки, которую пытались ввезти в страну в сентябре 2023 года через таможенный пост «Ташкент-Аэро». Тогда в ходе таможенной проверки выяснилось, что в 25 тоннах груза, который был декларирован как кондитерский мак, были 8,5 тонны маковой соломки, которая считается наркотическим веществом. В ТК тогла сообщили, что это крупнейшая партия наркотиков за всю 30-летнюю историю таможенной службы.

Сегодня приграничные таможенные посты оснащены 23 досмотровыми комплексами, 15 сканерами человеческого тела, 202 рентгеновскими аппаратами и другими средствами для обнаружения контрабанды.





В Национальном кинологическом центре Таможенного комитета готовят кинологов и служебных собак для борьбы с незаконным провозом наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ.

Отметим, в 2023 году на мероприятии, посвящённом Международному дню борьбы с наркотиками, также сожгли более 2 тонн наркотиков.

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