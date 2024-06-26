Политика

Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником. Он отметил, что медиа страны «уже близки к уровню „четвёртой власти“». Президент также подчеркнул, что критические материалы помогают «разбудить» некоторых «дремлющих» руководителей и «заставить их жить заботами людей».

Главы МВД Узбекистана и России в Ташкенте обсудили упорядочивание миграционных потоков, борьбу с киберпреступностью и развитие сотрудничества по противодействию незаконному обороту наркотиков. Владимиру Колокольцеву также показали Центр координации и мониторинга МВД Узбекистана.

Ким Нам Сок, в 2013—2017 годах работавший заместителем министра ИКТ Узбекистана, стал почётным послом страны по IT в Южной Корее. Он участвовал в проектах по развитию электронного правительства, стандартов и рекомендаций по внедрению ИКТ в стране.

Экономика

В мае в Узбекистане наблюдалось резкое снижение выработки электроэнергии (-58%). Добыча газа обновила минимум с августа 2020 года — 3,52 млрд кубометров.

Общество

Сотрудник ОВД задержан по делу о смерти 43-летнего мужчины, предположительно наступившей в здании отдела внутренних дел Бекабада. Брат погибшего рассказал «Газете.uz», что в инциденте, повлёкшем смерть его родственника, всего участвовали восемь сотрудников.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина вбегает в цветочный магазин в Ташкенте и начинает душить продавщицу. Потом он наносит удары всем, кто пытается его успокоить. Возбуждено уголовное дело.

В Паркентском районе Ташкентской области «КамАЗ» стал причиной ДТП с участием ещё четырёх автомобилей, которые остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Видео.

В Сенате вновь подвергли критике ситуацию с безопасностью дорожного движения в Узбекистане. Отмечалось, что за 5 месяцев в результате ДТП погибли 65 и травмы получили 294 школьника. В 2023 году на дорогах погибли 263 ребёнка и ранены были 1568. 57% аварий вызваны недостатками инфраструктуры.

Более 2,15 тонн наркотиков, изъятых из незаконного оборота, уничтожили 26 июня в честь Международного дня борьбы с наркоманией. Таможня в 2023 году предотвратила ввоз в Узбекистан 9,2 тонны наркотиков, включая рекордную партию маковой соломки, которую пытались завезти под видом кондитерского мака.

В школах Узбекистана начнётся поэтапное внедрение методик социально-эмоционального воспитания (самопознание, самоуправление, социальная осведомлённость, отношения со сверстниками и принятие решений). Намечены также проекты по повышению знаний родителей в воспитании детей с изданием литературы.

Пострадавшие от притеснения и насилия могут обращаться по телефону «102» в дежурную часть ОВД, к инспекторам профилактики, в единую диспетчерскую службу «112» и по «телефону доверия» 1146. Охранный ордер выдаётся в течение 24 часов.

Культура

Певческому коллективу «Мелодия» 25 лет. В нём поют 40 человек, большинство из них — пенсионеры. В репертуаре — более 250 песен. По праздникам хор даёт бесплатные концерты при неизменно полном зале. Ближайший — в субботу, 29 июня. «Газета.uz» узнала, как появился хор и зачем он пожилым людям.

Мир

Апелляционная инстанция в Астане оставила в силе приговор экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, осуждённому на 24 года тюрьмы за истязание и убийство своей жены Салтанат Нукеновой.

Кыргызстан и Евросоюз подписали соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС). Оно, как отмечают стороны, даст «новую правовую основу» для расширения сотрудничества.

Новым генеральным секретарём НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Политик считается одним из самых влиятельных лидеров ЕС. Он активно поддерживает Украину, смог поладить с экс-президентом США Дональдом Трампом и получил прозвище «тефлоновый Марк» за умение избегать скандалов.

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