Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и СМИ с профессиональным праздником, который отмечается в Узбекистане 27 июня.

Глава государства отметил, что либерализация информационной сферы и её развитие являются приоритетными задачами в строительстве Нового Узбекистана.

«Следует особо отметить, что в последние годы в республике открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений, способствущие дальнейшему усилению участия, роли и места представителей массмедиа в общественно-политических процессах», — говорится в поздравлении.

«Мы все хорошо знаем и высоко ценим растущее влияние журналистов в утверждении в обществе открытости и прозрачности, общественном контроле над деятельностью государственных органов и их должностных лиц, изучении и решении законных обращений граждан», — подчёркивается в обращении президента.

Шавкат Мирзиёев отметил «значительное увеличение количества актуальных выступлений на разные темы в газетах, журналах, на теле- и радиоканалах, в социальных сетях, тематических передач, аналитических комментариев, дискуссий по проблемным вопросам с участием специалистов и экспертов».

«Критические и аналитические материалы, в частности, о недостатках в области строительства, экологии и охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а также в социальной и экономической сферах помогают „разбудить“ некоторых „дремлющих“ руководителей и должностных лиц на местах, заставить их работать по-новому, жить заботами людей», — подчёркивается в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «наши неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твёрдой позицией и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников».

«Всё это, несомненно, свидетельствует о том, что наши национальные медиа уже близки к уровню „четвёртой власти“. И всё же достичь такую высокую цель будет нелегко, на этом пути, естественно, немало препятствий и трудностей. Однако, как бы ни было сложно, мы решительно продолжим нашу работу в данном направлении», — заверил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что сегодня печатное дело и журналистика становятся не только «четвёртой властью», но и ключевым направлением, по значимости сравнимым с обеспечением обороны и безопасности. «Поэтому сфере требуется всё больше таких как вы, смелых, искренне любящих Родину, преданных профессии, самоотверженных людей», — говорится в его обращении.

В этой связи первостепенными задачами президент выделил подготовку журналистских кадров, обладающих многогранными профессиональными знаниями и навыками, высокими нравственными и интеллектуальными качествами, а также наполнение информационного пространства качественным и конкурентоспособным национальным контентом.

«Считаю крайне важным освещать происходящие в мире события с учётом наших национальных интересов, оперативно и на основе глубокого анализа», — отметил в своём поздравлении президент.

Шавкат Мирзиёев также указал на увеличение случаев распространения ложной и необоснованной информации, вводящей людей в заблуждение, что ставит неотложную задачу по повышению медиаграмотности населения.

«Все возникающие в информационном пространстве спорные вопросы и проблемы должны решаться исключительно в рамках закона, на основе правовых норм. Уверен, что вы, уважаемые представители массмедиа, примете активное участие в решении таких задач», — говорится в поздравлении.

«Обеспечение законных интересов всех работников сферы, стимулирование их самоотверженного труда, несомненно, и впредь будет находиться в центре нашего внимания», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В заключение президент пожелал работниками СМИ здоровья, успехов в работе, мира и благополучия семьям.