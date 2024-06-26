Апелляционная инстанция в Астане 26 июня оставила в силе приговор в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осуждённого за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Без изменений также оставлен вердикт двоюродному брату Бишимбаева Бахытжану Байжанову, которого приговорили к четырём годам лишения свободы по обвинению в укрывательстве преступления.

Суд отметил, что решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде Казахстана.

13 мая суд по уголовным делам Астаны приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы после того, как присяжные признали его виновным в истязании и убийстве Нукеновой с особой жестокостью.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года Бишимбаев до смерти избил 31-летнюю Нукенову в ресторане Bau в Астане после ссоры. Согласно отчёту прокурора, Нукенова умерла от черепно-мозговой травмы. На её лице и теле были множественные синяки, а нос сломан. Результаты экспертизы показали, что побои продолжались около восьми часов.

Обвинение также сообщило, что Бишимбаев регулярно избивал Нукенову, запрещал ей работать и ограничил круг её общения.

Бишимбаева задержали сразу после убийства. Судебные слушания начались 11 марта 2024 года. В суде бывший министр признал, что нанёс побои, которые повлекли смерть его жены, но отрицал вину в предумышленном убийстве.