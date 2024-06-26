Постановлением правительства Узбекистана от 25 июня утверждён Административный регламент оказания социальных услуг женщинам и их несовершеннолетним детям, подвергшимся притеснению и насилию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По фактам притеснения и насилия лица, пострадавшие от них, а также другие физические и юридические лица могут обращаться в следующие инстанции:

в Центры социального обслуживания «Инсон» или непосредственно к социальным работникам;

по телефону «102» в дежурную часть органов внутренних дел или непосредственно к инспекторам профилактики;

в единую диспетчерскую службу «112», а также по «телефону доверия» на короткий номер 1146.

В течение 24 часов по заявлению делается следующее:

️женщина-активистка махалли и инспектор профилактики беседуют с лицом, совершившим факт притеснения и насилия;

️социальный работник принимает меры для первоначальной оценки состояния женщин и их несовершеннолетних детей;

️инспектор по профилактике выдаёт женщинам охранный ордер и, при необходимости, принимает меры по оформлению акта для помещения в отделения первичной медико-санитарной помощи;

социальный работник и инспектор по профилактике помещают женщин и их несовершеннолетних детей в отделение первичной медико-санитарной помощи на основании их согласия.

Напомним, в мае президент Узбекистана подписал постановление о социальных услугах для людей, пострадавших от притеснения и насилия. В нем говорилось, что центры социальных услуг «Инсон» будут помогать пострадавшим от притеснений и насилия без истребования охранного ордера. Кроме того, документ предписывает в течение 24 часов с оформлять жертве насилия охранный ордер. Для пострадавших от насилия в экстренных приёмных отделениях больниц всех регионов создаются круглосуточные комнаты первичной помощи.