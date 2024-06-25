Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения д-р Ханс Клюге участвует в заседании регионального диалога высокого уровня, организованного ВОЗ и партнёрством StopTB Partnership в Ташкенте 24−25 июня. Форум собрал представителей около 20 стран из Европейского региона ВОЗ и Монголии. 26−27 июня в Бишкеке под патронажем президента Кыргызстана пройдёт Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии. В интервью «Газете.uz» д-р Ханс Клюге рассказал о сотрудничестве ВОЗ с Узбекистаном, актуальности инвестиций в здравоохранение, достижениях и вызовах в борьбе с туберкулёзом, неинфекционными заболеваниями и других вопросах.

— Вы возглавляете Европейское региональное бюро ВОЗ с 2020 года. Расскажите, пожалуйста, об основных достижениях за этот период, которые были реализованы в Узбекистане.

— Хочу начать с того, что Узбекистан стал первой страной, которую я посетил сразу после избрания на пост регионального директора Европейского бюро ВОЗ. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву и исполняющему обязанности министра здравоохранения Асилбеку Худаярову за очень тесное сотрудничество с региональным Европейским бюро ВОЗ и нашим офисом в Узбекистане, которым руководит Ашина Халакдина, а также за поддержку наших региональных инициатив в сфере здравоохранения.

С 2020 года при поддержке ВОЗ была значительно усовершенствована система здравоохранения Узбекистана. Это включает в себя переход системы здравоохранения к применению подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи, с акцентом на расширение роли патронажных и практикующих медсестёр, работающих бок о бок с семейными врачами для предоставления комплексных, ориентированных на пациента услуг.

Были предприняты ключевые шаги по цифровизации сектора здравоохранения и смещению внимания в сторону профилактики, расширения прав и возможностей пациентов и вовлечения общественности, в частности, в борьбу с неинфекционными заболеваниями. Кроме того, создание Государственного фонда медицинского страхования знаменует собой важный шаг в реформировании системы финансирования здравоохранения, закладывая основу для увязки распределения ресурсов с информацией о деятельности поставщиков медицинских услуг и собственно медицинских потребностях населения, которое они обслуживают.

Дальновидное руководство со стороны правительства сыграло решающую роль в расширении доступа к качественному медицинскому обслуживанию, основанному на глобальных нормах и передовой практике ВОЗ.

Мы увидели многообещающие результаты в Сырдарьинской области, где в порядке эксперимента были проведены реформы в секторе здравоохранения и в настоящее время они успешно масштабируются в других регионах. Знаковым достижением стало внедрение в Сырдарьинской области расширенного пакета медицинских услуг, в рамках которого пациентам с хроническими заболеваниями бесплатно предоставляются основные лекарственные средства, что снижает барьер для получения необходимого лечения.

Узбекистан достиг высокого охвата иммунизацией и внедрил вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) для борьбы с раком шейки матки. Во время моего визита в Ташкент в этом году мне выпала честь вручить Министерству здравоохранения сертификат, подтверждающий его успех в достижении цели иммунизации против гепатита В.

Был достигнут прогресс и в области безопасности общественного здравоохранения, о чём свидетельствует успешное завершение в 2022 году Совместной внешней оценки, в ходе которой оценивался потенциал страны в области реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. В ходе последующей разработки Национального плана действий по обеспечению безопасности в области здравоохранения, осуществляемой при содействии ВОЗ, особое внимание уделяется подходу «Единое здоровье», учитывающему все опасности, с привлечением многочисленных секторов и заинтересованных сторон для укрепления национального потенциала в области обеспечения готовности и реагирования.

Сотрудничество с детской исследовательской больницей St. Jude в рамках Глобальной платформы по обеспечению доступа к препаратам для лечения детского рака стало важной вехой в наших усилиях по борьбе с детским раком, обеспечению бесперебойного доступа к лекарственным средствам гарантированного качества и содействию реформированию национальной политики в этой важнейшей области.

Эти достижения свидетельствуют о приверженности Узбекистана проводимой реформе здравоохранения и свидетельствуют о существенном прогрессе, достигнутом при поддержке ВОЗ и наших партнёров. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, заложенный прочный фундамент обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего прогресса и успеха в секторе здравоохранения.

Фото: ВОЗ.



— Одна из целей вашего визита — участие в Международном инвестиционном форуме в сфере здравоохранения в Центральной Азии в Бишкеке 26−27 июня. Насколько актуальны сегодня инвестиции в здравоохранение в странах Центральной Азии? И сколько инвестиций было вложено в здравоохранение в странах Центральной Азии за последние пять лет, включая Узбекистан?

— Давайте с самого начала внесём ясность: инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее наших стран и обществ. Двухдневный Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, который начнётся завтра в столице Кыргызстана, послужит важнейшей платформой для обсуждения и привлечения инвестиций в здравоохранение всех стран региона.

Данный форум преследует три ключевые цели: создать новые партнёрства для инвестиционных проектов и технического содействия в области здравоохранения, обменяться передовым опытом в достижении Целей в области устойчивого развития (ЦУР), связанных со здоровьем, и подчеркнуть важность инвестиций в здравоохранение как катализатора устойчивого развития в соответствии с Дорожной картой в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии.

Центральная Азия является уникальным регионом, в котором проживает 76,5 миллиона человек, и демографическим центром, где 30% населения составляют люди в возрасте до 14 лет. Это делает инвестиции в здравоохранение региона ещё более важными, особенно после того, как пандемия COVID-19 выявила уязвимые места как в местных, так и в глобальных системах здравоохранения и экономиках.

В связи с такими насущными проблемами в области здравоохранения, как быстрое распространение ВИЧ и трудноизлечимого туберкулёза, регион как никогда нуждается в надёжных системах здравоохранения, которые могут быть построены только на основе стратегических инвестиций и тесного международного сотрудничества.

С 1 января 2022 года по 30 марта 2024 года Европейское региональное бюро ВОЗ мобилизовало в общей сложности 101,780 млн долларов США для поддержки инициатив в области здравоохранения в Центральноазиатском регионе, в том числе 23 млн долларов в Узбекистане. Однако существует общее понимание того, что нам необходимо сделать гораздо больше для укрепления систем здравоохранения и достижения ЦУР, связанных со здоровьем.

Инвестиции в здравоохранение не только делают нас здоровее, но и повышают стабильность наших экономик и обеспечивают региональную безопасность. Таким образом, этот форум представляет собой важный шаг на пути к более здоровому и стабильному будущему для всех жителей Центральной Азии.

— Вы также участвуете в региональном диалоге Партнёрства StopTB в Ташкенте. В сентябре прошлого года Узбекистан выступил со-фасилитатором совещания высокого уровня ООН по теме борьбы с туберкулёзом. Каких результатов Узбекистан и ВОЗ смогли добиться в борьбе с туберкулёзом? Какие препятствия и вызовы остаются и как их решить?

— В первую очередь, я хотел бы поздравить президента Шавката Мирзиёева с тем, что страна активно участвовала в содействии проведению второго совещания высокого уровня ООН по туберкулёзу в сентябре 2023 года в Нью-Йорке.

Что касается мер, предпринятых в стране, я очень рад отметить значительные успехи Узбекистана в борьбе с туберкулёзом под руководством Министерства здравоохранения и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии. За последнее десятилетие в Узбекистане были усовершенствованы процессы диагностики, лечения и мониторинга туберкулёза, что значительно улучшило показатели успешности лечения — с 84% в 2012 году до 89% в 2021 году в отношении новых и рецидивирующих случаев туберкулеза.

Страна также демонстрирует дальновидный подход к законодательным основам и основам политики в области здравоохранения, о чем свидетельствуют различные постановления президента, направленные на искоренение туберкулёза к 2050 году. Такая приверженность имеет решающее значение, поскольку мы сталкиваемся с постоянными проблемами, связанными с лекарственно-устойчивым туберкулёзом, которые остаются приоритетными в политической повестке дня. Для их решения правительство страны увеличило целевое финансирование программ по борьбе с туберкулёзом, внедрило новейшие методы диагностики и перешло на рекомендованные ВОЗ схемы лечения без инъекций, что значительно улучшило показатели.

Показатели успешности лечения туберкулёза со множественной лекарственной устойчивостью значительно улучшились — с 49,4% в 2012 году до 72% в 2020 году. Примечательно, что в рамках региональной инициативы Узбекистан достиг 90-процентного показателя эффективности в этой области благодаря модифицированным коротким схемам лечения, которые помогли более чем 600 пациентам в период с 2020 по 2023 год.

Что касается интеграции здравоохранения, Узбекистан поддерживает тесное сотрудничество с поставщиками первичной медико-санитарной помощи и службами, оказывающими помощь людям с ВИЧ и другими сопутствующими заболеваниями. Эти усилия опираются на подход, ориентированный на пациента, и в основном осуществляются в амбулаторных условиях.

Кроме того, правительство инвестировало значительные средства в закупку противотуберкулёзных препаратов и препаратов для лечения лекарственно-устойчивого туберкулёза, используя международный механизм закупок независимо от источников финансирования.

Я высоко ценю наше прочное и эффективное сотрудничество с Узбекистаном, которое продолжает способствовать прогрессу в борьбе с туберкулёзом как на национальном, так и на региональном уровнях.

— В последние годы Узбекистан, как и многие другие страны, столкнулся с проблемой загрязнения воздуха. Для оценки качества воздуха обычно используются рекомендации ВОЗ. Известно, что в настоящее время в Узбекистане разрабатываются национальные стандарты качества воздуха. Участвует ли ВОЗ в этой работе с Узбекистаном?

— Хотя ВОЗ в настоящее время не участвует в пересмотре стандартов качества воздуха в Узбекистане, наши Глобальные рекомендации по качеству воздуха являются ключевым ориентиром для разработки и совершенствования этих стандартов.

В 2011 году при поддержке ВОЗ были установлены два пробоотборника PM2,5 и PM10 в санитарно-эпидемиологических станциях (СЭС) Нукуса и Ташкента. Сегодня мы рады узнать, что эта инициатива расширена до дополнительных семи станций при поддержке фонда Zamin.

В 2022 году, в ходе одной из миссий, ВОЗ имела возможность поделиться глобальными рекомендациями по качеству воздуха и обсудить их актуальность для Узбекистана. Кроме того, в 2024 году нас пригласили принять участие в обсуждении вопросов качества воздуха и здоровья в ходе круглого стола по национальным стандартам качества воздуха в Узбекистане, организованном фондом Zamin, с которым мы недавно подписали меморандум о взаимопонимании.

Мне хотелось бы подчеркнуть нашу приверженность поддержке усилий Узбекистана по обновлению и улучшению стандартов качества воздуха с конечной целью защиты здоровья своего населения.

— Согласно докладу, подготовленному ВОЗ и Министерством здравоохранения Узбекистана в 2018 году, неинфекционные заболевания (НИЗ) являются причиной почти 80% смертей в стране. Они влекут за собой огромные прямые и косвенные расходы и приводят к значительным негативным социально-экономическим последствиям. Среди причин — нездоровое питание, употребление алкоголя и табака, малоподвижный образ жизни. Что необходимо сделать в Узбекистане, чтобы изменить ситуацию?

— Для решения этой важнейшей проблемы необходима комплексная стратегия, включающая законодательство, образование и участие общественности.

Во-первых, решающее значение имеет совершенствование нормативно-правовой базы для регулирования отраслей, способствующих нездоровому поведению. Это включает в себя более строгое соблюдение существующих законов и принятие новых нормативно-правовых актов, направленных на ограничение рекламы и доступности вредных продуктов, таких как табак и алкоголь.

Образование играет ключевую роль в изменении показателей в области общественного здравоохранения. Крайне важно вкладывать средства в подготовку медицинских работников по вопросам профилактической помощи и информационно-разъяснительной работы в области общественного здравоохранения. Они должны обладать навыками, необходимыми для того, чтобы ориентироваться во вмешательстве со стороны тех или иных отраслей производства и противодействовать ему, обеспечивая научно обоснованную и эффективную реализацию политики в области здравоохранения.

Не менее важным является уделение особого внимания сокращению неравенства в области здравоохранения. Политика должна быть направлена на обеспечение равного доступа к здравоохранению и поощрение здорового образа жизни во всех слоях общества.

Одной из практических мер может стать налогообложение вредных продуктов, таких как сладкие напитки и табак, с использованием полученных доходов для финансирования инициатив в области общественного здравоохранения.

Кроме того, жизненно важное значение для информирования общественности о рисках, связанных с НИЗ, и пропаганды здорового образа жизни имеет работа в партнёрстве со средствами массовой информации. Средства массовой информации способны охватить широкую аудиторию и могут сыграть важную роль в изменении общественного восприятия и поведения.

Ранее в этом месяце Европейское региональное бюро ВОЗ выпустило убедительный доклад о коммерческих детерминантах НИЗ, в котором показано, как всего четыре сектора, а именно табак, алкоголь, ископаемое топливо и специфические пищевые продукты с вредными жирами, способствуют смерти примерно 7400 человек каждый день (2,7 миллиона человек в год) в регионе Европы и Центральной Азии ВОЗ. Скрытый маркетинг этих продуктов, в том числе ориентированный на молодёжь, представляет опасность для здоровья, которую правительства и другие заинтересованные стороны должны срочно устранить.

— Центральная Азия является одним из самых уязвимых регионов к изменению климата в мире. Месяц за месяцем метеорологи фиксируют климатические рекорды по всему миру, в том числе и в Узбекистане. Как это повлияет на качество жизни людей? ВОЗ ранее неоднократно говорила, что изменение климата уже приводит к жертвам. Какие меры, по мнению ВОЗ, страны могут принять уже сейчас?

— Действительно, Центральная Азия, включая Узбекистан, очень уязвима к последствиям изменения климата, которые становятся всё более очевидными по мере того, как метеорологи продолжают фиксировать экстремальные погодные явления. Регион сталкивается с повышением температуры и снижением доступности воды, что создаёт значительную нагрузку на окружающую среду Узбекистана, и без того испытывающую дефицит воды. Это привело к резкому росту проблем со здоровьем, связанных с жарой, включая кишечные, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, частые пыльные бури, вызванные ускоренным опустыниванием и деградацией земель, усугубляют риски для здоровья, в частности затрагивая примерно 5,5 миллиона человек.

Безотлагательное решение этих проблем имеет исключительно важное значение. ВОЗ призывает все страны, особенно те, которые находятся в уязвимых регионах, таких как Центральная Азия, укреплять свои системы здравоохранения и сообщества, повышая их устойчивость к усиливающимся последствиям изменения климата. Это предполагает усиление мер по адаптации к более суровым климатическим явлениям, ожидаемым в будущем.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в регионе Приаралья, который, как известно, пострадал от одной из самых значительных экологических катастроф XX века. В целях улучшения показателей в области здравоохранения ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения Каракалпакстана работает над укреплением его системы здравоохранения. Основные достижения включают внедрение новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи в трёх районах, укрепление потенциала поставщиков медицинских услуг в области профилактики и лечения НИЗ, а также развитие цифровых инструментов и телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, крайне важно, чтобы системы здравоохранения подавали пример в обеспечении экологической устойчивости. Снижая своё воздействие на климат, системы здравоохранения не только смягчают последствия изменения климата, но и защищают здоровье своего населения и будущих поколений. Такой двойной подход — адаптация и смягчение последствий — имеет важнейшее значение для эффективного решения проблем здравоохранения, связанных с изменением климата.

Очень важно отметить, что Узбекистан недавно присоединился к Протоколу по проблемам воды и здоровья, что демонстрирует, что страна является лидером в этой области (декабрь 2023 года). Однако разработка Дорожной карты по реализации Протокола по воде имеет жизненно важное значение и будет весомым залогом обеспечения безопасности воды в стране.