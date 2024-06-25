Агентство по управлению государственными активами (АУГА) сообщило о достижении договоренности с компанией Bond Investments из Объединенных Арабских Эмиратов по продаже 100% пакета акций в уставном капитале акционерного общества «Пойтахт банк» с условием единовременного выкупа в размере 10 млн долларов.

Ранее АУГА по результатам открытого конкурса подписала соглашение с российским «Экспобанком». «Однако по взаимному согласию сторон данное соглашение было впоследствии расторгнуто с учетом невозможности выполнения соглашения Экспобанком в связи с обстановкой в международных отношениях», — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что в декабре 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против «Экспобанка».

Таким образом, АУГА и привлеченный международный профессиональный консультанто Deloitte продолжили работу по приему предложений от других инвесторов. Предложение, полученное от компании Bond Investments, по данным агентства, превышало предложения других претендентов, а также оценочную стоимость, ранее рассчитанную независимым оценщиком международней компанией KPMG.

Консультант Deloitte скоординировал процесс приватизации и подготовил проект договора купли-продажи. Кроме того, консультант выявил, что Bond Investments и ни одно из связанных с ней лиц не включены в открытый санкционный список Европейского союза, США и крупнейших международных финансовых институтов.

«Инвестор является одной из самых быстрорастущих инвестиционных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, осуществляющей свою деятельность в структуре холдинговой компании Das Holding. В состав группы входят компании, работающие в самых разных отраслях бизнеса на Ближнем Востоке и по всему миру. Важно отметить, что группа имеет опыт создания и управления успешными банками в ОАЭ, включая исламский банк и цифровой банк. Она будет стремиться использовать этот опыт в банковском секторе Узбекистана», — заявили в АУГА.

Инвестор уже подготовил комплексный план развития инфраструктуры «Пойтахт банка» «с внедрением самых современных мобильных и цифровых финансовых технологий», отметили в агентстве.

При этом в АУГА подчеркнули, что инвестор должен получить первичное разрешение Центрального банка Узбекистанаа на приобретение акций «Пойтахт банка», чтобы полностью завершить сделку на юридических основаниях.

Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный «Пойтахт банк» начал работу в конце 2018 года. Его основными задачами было определено ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жилье, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома. Банк был выставлен на продажу в мае 2021 года.