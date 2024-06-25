«Газетa.uz» писала о 24-летнем студенте Исмоилжоне Нормаматове, который в начале июня получил 10 суток ареста за продажу Notcoin за 800 тысяч сумов. Суд также вынес решение об уничтожении его телефона и банковской карты. Наш корреспондент Миролим Исажонов встретился с Исмоилжоном Нормаматовым, когда он отбыл назначенный срок, и спросил у него об обстоятельствах дела, о том, как оно повлияло на его учёбу и жизнь, а также узнал его мнение об обоснованности такого наказания.

— Как вы заинтересовались криптовалютой?

— На самом деле, мне всегда были интересны процессы торговли криптовалютой, онлайн-торговли на мировом рынке в целом. Вы наверняка знаете, что в Узбекистане в последнее время вырос интерес к заработку путём нажатий на экран телефона (по такому принципу, в частности, работают и Notcoin, и популярная в мире игра Hamster Kombat в Telegram — ред.).

Примерно месяц-полтора назад у меня тоже появился такой интерес. Пытаясь узнать, действительно ли можно заработать, нажимая на экран телефона, я начал собирать ноткоины. До этого я не работал с какой-либо криптовалютой.

— Знакомы ли вы с законодательством в сфере криптовалюты в Узбекистане?

— Я слышал о законе, устанавливающем ответственность за незаконную куплю-продажу криптовалюты. Но я думал, что это ещё в процессе, то есть закон разработан, но я не был уверен, что он вступил в силу. Видя, что Notcoin вышел на биржу и в Telegram набирает обороты торговля ноткоинами, у меня сложилось мнение, что если столько людей этим занимается, то и я могу.

— Как вы набрали ноткоины? Расскажите о процессе.

— Ноткоины, собранные путём нажатий на экран телефона, я переводил в кошелёк в Telegram. Когда там набралась определённая сумма, 31 мая я решил продать ноткоины. Я общался через Telegram с одним человеком о продаже, он написал, что купит их за 800 тысяч сумов (63 доллара США по текущему курсу ЦБ — ред.). Я думал, что стоимость имевшихся у меня ноткоинов составляет 500−600 тысяч сумов. Поскольку предложенная им цена была выше, я принял предложение. Тогда я не следил за биржевыми показателями каждый день. Я отправил ему номер банковской карты, он с карты какой-то женщины перевёл 800 тысяч сумов. Потом я перевёл на его Telegram-кошелёк 4650 ноткоинов.

— Согласно решению суда, вас привлекли к ответственности по чьему-то заявлению, после чего началось следствие. Кто и в каких целях пожаловался на вас?

— Заявление поступило в УВД Чиланзарского района Ташкента. Оказалось, что поступившие мне 800 тысяч сумов были получены обманным путём, то есть человек, который купил у меня ноткоины, обещал женщине сдать квартиру в аренду и потребовал у неё аванс и дал номер моей карты. Я узнал об этом в разговоре с сотрудником ОВД.

Сначала сотрудник ОВД спросил у меня: «Вы занимаетесь арендой квартир?» Я сказал, что не занимаюсь. Потому что я живу и учусь в Сурхандарье. О стоимости аренды квартир в Ташкенте я ничего не знаю. Когда он спросил, почему мне перевели 800 тысяч сумов, я сказал правду, что продал ноткоины. Он заявил, про продажа ноткоинов в Узбекистане запрещена, и спросил, знаю ли я об этом. Я сказал, что не знаю.

Я приехал в Ташкент и познакомился с сотрудником ОВД. Мне было предъявлено обвинение по статье 155−4 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов).

— Какие мысли у вас были, когда вам позвонил сотрудник ОВД?

— Сотрудник ОВД сначала позвонил отцу. Отец начал беспокоиться: «Почему тебя спрашивает сотрудник милиции, что ты сделал?» Я описал ему ситуацию. Сказал, что продал свои ноткоины, что это как деньги из воздуха, потому что я не вкладывал инвестиции и не прилагал труда, чтобы их заработать.





— В решении суда говорится об уничтожении вашего телефона и банковской карты. Насколько ваш телефон был вам дорог?

— Для всех дороги вещи, на которые они заработали своим трудом. Тот телефон я купил, работая самостоятельно, он был мне дорог. Теперь его не вернуть. В законе написано, что технические средства, использованные при совершении операций, изымаются.

— Насколько правильно, по вашему мнению, арестовывать людей за куплю-продажу криптовалюты вне биржи?

— В Узбекистане незнание закона не избавляет от ответственности. Но заключение должно быть более коротким. Начальный штраф тоже составляет 20 базовых расчётных величин, это большая сумма. Платить 6−7 млн сумов штрафа за получение 800 тысяч сумов за ноткоины, как в моем случае, — это много.

— Назначение вам 10 суток ареста широко обсуждалось в социальных сетях. Многие считают, что это очень строгое наказание. Что вы сами думаете?

— Считаю, что наказание должны были смягчить. Потому что я сам сообщил сотруднику ОВД, что продал ноткоины. Я не обманывал женщину, которая написала заявление. Кроме того, я не был пойман при купле-продаже ноткоинов и я не занимался этой деятельностью ранее, это был первый раз. Считаю, что было бы справедливым, если бы суд учёл всё это и назначил относительно лёгкое наказание, ограничился бы предупреждением на первый раз или назначил меньше суток ареста.

В суде я рассказал о себе, о том, что я студент заключительного курса. Арест на 10 суток повлиял на мою учёбу. Учителя говорят, что не поставят оценки за итоговую квалификационную практику и итоговые государственные экзамены. А это негативно влияет на моё завершение учёбы, своевременное получение диплома.

— Как вы считаете, арест даст результат?

— Работать в интернете, на бирже, хорошо зарабатывать умственным трудом имеет свои трудности и риски. Я считаю, что в этом направлении нужно поддерживать. В Европе, развитых странах поддерживают сферу криптовалют, электронных кошельков и денег. Когда я был в Германии, я видел криптомагазины прямо на улицах. Вы можете туда зайти и через разные приложения легко перевести деньги родным.

В Узбекистане сегодня открывается много разных курсов, обучающих трейдингу. Это интересно людям, особенно молодёжи. Мнение о том, что умственным трудом тоже можно находить деньги, становится популярным. Но применение в этой сфере тюремного заключения, штрафов или каких-то запретов, по моему мнению, не повлияет на будущее развитие этой сферы.

Я считаю, что Notcoin принёс немало денег в Узбекистан. Потому что люди зарабатывают, нажимая на экран телефона. От пользователей Telegram не требуется начальных инвестиций и не ставятся какие-либо условия. Некоторые семьи таким образом получили хоть какие-то деньги.

— Каково сейчас отношение к вам близких и окружающих?

— Кто-то узнал о моём аресте, кто-то — нет. Но в нашем обществе это естественно, что отношение к людям, отбывшим арест, меняется. Некоторые писали, что «этому парню повезло», что он получил 10 суток. Появились даже слухи, что основатель Telegram Павел Дуров едет в Узбекистан, чтобы встретиться со мной.

Если бы моя ситуация не получила такого резонанса, многие бы восприняли это неправильно. Но в комментариях в интернете писали и такое: «У этого парня загублено будущее», «Теперь он не сможет работать на госслужбе», «Теперь за него никто не выдаст дочь замуж». Эти мнения на меня сильно не повлияли. Помимо негатива, было много и позитивных комментариев, которые подняли мне настроение.

— Команда Notcoin обращалась в «Газету.uz» и писала в интернете, что готова подарить вам новый iPhone. Вы сами когда об этом узнали? Кто-то из Notcoin с вами связывался?

— Я увидел эти сообщения, когда отбыл 10 суток ареста. Но меня задели комментарии в интернете. «Круто получить Айфон за 10 суток ареста», «За Айфон и я бы отсидел в тюрьме», «Это мой родственник», «Это я получил 10 суток ареста». Поменять свою свободу на телефон — это глупо. Никто из Notcoin со мной по этому поводу не связывался.

— Продолжите ли вы заниматься оборотом криптоактивов в будущем?

— За повторное нарушение в течение года наказание будет более тяжёлым. Сам я интересуюсь этой сферой, то есть трейдингом, торговлей на биржах, я это изучал. Но пока возвращаться к торговле не планирую.

— Что вы сказали бы в завершение?

— Я сам виноват в продаже ноткоинов. Не изучил хорошо рынок, не проанализировал, как осуществляется торговля в интернете. Сверстникам я был посоветовал перед тем, как заниматься чем-то, стать хорошим специалистом в этой сфере, почитать, изучить, а также ознакомиться с правовыми аспектами сферы. Нужно знать, какие есть ограничения и какое наказание.

Ответственность за незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг была введена в Узбекистане с 19 апреля. На первый раз предусмотрены административные меры — арест до 15 суток или штрафы до 100 базовых расчётных величин. За повторные такие же действия можно получить до 5 лет лишения свободы. Первое решение суда о нарушении статьи 155−4 КоАО было принято 14 мая. За месяц стало известно минимум о 12 таких решениях.

Видео (на узбекском языке)