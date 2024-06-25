Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким работников правоохранительных органов, погибших в результате недавнего террористического акта в Дагестане.

На встрече обсуждались актуальные аспекты взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности и цифровой экспертизы.

Отдельное внимание уделено вопросам повышения эффективности механизмов сотрудничества в области миграции.

Кроме того, были рассмотрены вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавнего визита президента РФ в Ташкент.