Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня ознакомился с предложениями по развитию отраслей животноводства, сообщила пресс-служба главы государства.

Например, в 2023 году в отрасли птицеводства было реализовано 253 проекта, количество таких хозяйств достигло 1300, было создано 4000 новых рабочих мест. Для проектов в этой области планируется привлечь 420 млн долларов от международных организаций и банков.

На презентации ответственные лица представили информацию о стратегии развития птицеводства и планах на этот год.

В частности, отмечалось, что в этом году объем производства мяса птицы будет увеличен с 700 тысяч тонн до 800 тысяч тонн, а производство яиц — с 8,5 миллиарда до 10 миллиардов.

«Наиболее важным вопросом в этой отрасли является генетика. В нашей стране отсутствует репродуктор мясной птицы первого порядка, а птица второго порядка импортируется из Венгрии», — отмечалось на встрече.





При этом 80% мирового рынка решений по генетике сельскохозяйственной птицы приходится на американскую компанию. Планируется совместно с ней внедрить генетические технологии в птицеводство и создать племенные хозяйства.

Обсуждены также предложения по внедрению кластерной системы в птицеводстве, разработке готовых бизнес-проектов и предоставлению их предпринимателям.

Определены дополнительные возможности для поддержки развития отрасли. Птицеводческие предприятия планируется освободить от земельного налога на 5 лет. Будет разрешён экспорт мяса птицы. Срок возврата предоставленных предпринимателям 35 млн долларов недорогих ресурсов будет продлён на 3 года.

Справочно: Согласно указу президента УП-5286, скот, птица, а также мясо включены в перечень продукции, экспорт которых осуществляется на основании решений президента.



Глава государства также дал поручения по расширению запасов кормов и централизованной поставке их в птицеводческие хозяйства.

В настоящее время в Узбекистане есть 39 хозяйств, занимающихся каракулеводством. На более чем 2 миллионах гектаров пастбищ в Бухарской области содержится 2 миллиона голов овец. Этого количества недостаточно, подчёркивалось на мероприятии.

В этой связи предложено выращивать каракульских овец на основе кооперации в домашних хозяйствах. В частности, в Каракульском, Караулбазарском, Гиждуванском, Пешкунском, Джандарском и Алатском районах населению будут предоставлены овцы, а также выделены пастбища и колодцы. Площади для кормовых растений будут расширены. С помощью таких мер поставлена задача увеличить поголовье каракульских овец с 6 до 7 миллионов голов.

Во время поездки президента в Наманганскую область было дано указание по развитию козоводства. В соответствии с этим из Турции и России были привезены породистые козы, создан племенной козоводческий кластер.

Президент указал на необходимость аналогичным образом, теперь на основе опыта Монголии, завезти по 5000 породистых коз в Каракалпакстан, Бухарскую, Джизакскую, Наманганскую и Ташкентскую области для их разведения. Это позволит за два года увеличить поголовье коз до более чем 100 тысяч голов.

Даны указания по улучшению племенной работы и в козоводстве, производству и экспорту кашемира и твида из козьей шерсти.