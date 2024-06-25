Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник приняла поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане. Проект закона в этот день был рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Газета.uz» писала, что проект закона был разработан группой депутатов на основе права законодательной инициативы.

Основаниями для признания неприемлемым пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане могут стать публичные призывы или действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, дискредитирующие честь, достоинство и историю народа Узбекистана.

Закон предусматривает пятилетний запрет таким лицам на въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, приобретение недвижимости, участие в приватизации государственного имущества, вступление в финансовые и договорные отношения.

Документ также определяет порядок депортации лиц, которым не разрешено находиться в стране.

«Принятие законопроекта послужит укреплению государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защите межгосударственного, межэтнического, межрелигиозного согласия, обеспечению проявления уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана», — говорится в сообщении палаты.

Для вступления закона в силу его должны одобрить Сенат и подписать президент Узбекистана.