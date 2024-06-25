В Коканде инспектор профилактики районного ОВД и представители махалли отвезли местного жителя в психиатрическую больницу на освидетельствование. Дежурный врач, принявший его, не получив согласия, привлечён к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана Узбекистана Ферузы Эшматовой, к которой житель Б. Н. обратился с жалобой.

Согласно закону о психиатрической помощи, психиатрическое освидетельствование может проводиться при наличии информированного добровольного согласия обследуемого лица. Несмотря на отсутствие такого согласия, дежурный врач-психиатр психиатрической больницы №2 А. Джураев принял мужчину, разместил его в больницу и провёл освидетельствование.

На встрече с региональным представителем омбудсмана Б. Н. рассказал, что освидетельствование длилось три дня, и по его итогам он был признан здоровым и отпущен домой.

Изучив ситуацию, офис омбудсмана направил в психиатрическую больницу письмо о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение закона, а также недопущении подобных ситуаций в будущем.

Врач А. Джураев получил выговор за халатное отношение к своим обязанностям. Кроме того, в больнице проведено собрание, на котором сотрудники были предупреждены о недопустимости нарушения законодательства.