Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустили из британской тюрьмы «Белмарш», где он находился с 2019 года. Об этом сообщила сама организация.
«Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог… Он сел на самолёт и вылетел из Великобритании», — сказано в сообщении.
По данным WikiLeaks, Ассанж заключил сделку с Министерством юстиции США, но она ещё официально не завершена. The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы пишут, что, по условиям сделки, Ассанж согласился признать вину по одному из 18 пунктов обвинения, связанных с нарушениями закона о шпионаже. Взамен его приговорят к 62 месяцам заключения, что равно сроку, который он уже отбыл в тюрьме в Британии. После этого он будет освобождён и, как ожидается, сможет вернуться в Австралию, гражданином которой он является.
Слушание и вынесение приговора пройдёт 26 июня в суде на Северных Марианских Островах — территории США в западной части Тихого океана.
По словам источников CNN, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.
- Власти США преследовали Ассанжа за публикацию сотни тысяч американских секретных документов о войне в Ираке и Афганистане и дипломатических депеш в 2010 году. С 2012 по 2019 год Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда страна лишила его права на политическое убежище, Ассанжа задержали и отправили в британскую тюрьму. C тех пор в Лондоне проходили слушания об его экстрадиции в США, где основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.