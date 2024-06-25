Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустили из британской тюрьмы «Белмарш», где он находился с 2019 года. Об этом сообщила сама организация.

«Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима „Белмарш“ утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог… Он сел на самолёт и вылетел из Великобритании», — сказано в сообщении.

По данным WikiLeaks, Ассанж заключил сделку с Министерством юстиции США, но она ещё официально не завершена. The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы пишут, что, по условиям сделки, Ассанж согласился признать вину по одному из 18 пунктов обвинения, связанных с нарушениями закона о шпионаже. Взамен его приговорят к 62 месяцам заключения, что равно сроку, который он уже отбыл в тюрьме в Британии. После этого он будет освобождён и, как ожидается, сможет вернуться в Австралию, гражданином которой он является.

Слушание и вынесение приговора пройдёт 26 июня в суде на Северных Марианских Островах — территории США в западной части Тихого океана.

По словам источников CNN, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.