Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал международные ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в военном преступлении и преступлении против человечности.

«Есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесённые российскими вооружёнными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере до 9 марта 2023 года», — говорится в заявлении суда.

В течение этого времени было нанесено большое число ударов по электростанциям и подстанциям в Украине, напоминает МУС.

Досудебная МУС пришла к выводу, что удары были направлены против гражданских объектов, а в случае тех объектов, которые могли квалифицироваться как военные, «ожидаемый ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом».

«Таким образом, имеются разумные основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили большие страдания или серьёзные травмы психическому или физическому здоровью, неся таким образом уголовную ответственность за преступление против человечности», — отмечается в пресс-релизе.





Фото: Пресс-служба Кремля.

Это не первый ордер на арест российских командующих от МУС. В марте суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова по обвинению в ударах по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмана РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных регионов Украины в Россию, что является военным преступлением.