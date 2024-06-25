В международной практике ипотека на первичное жильё означает, что гражданам выделяется кредит на покупку недвижимости в ещё строящихся домах, когда стоимость квадратного метра значительно ниже, чем после сдачи объекта в эксплуатацию. В Узбекистане первичным рынком жилья, согласно постановлению Кабинета министров о порядке выдачи ипотеки, считается жильё, принятое в эксплуатацию не более трёх лет назад. Хотя в странах с развитой системой ипотечного кредитования такое жильё уже считается вторичным рынком.

Узбекистан находится на ранних этапах развития ипотечного кредитования, когда правительство защищает экономику от рисков, связанных с ипотекой на строящееся жильё. Страны с развитой системой ипотеки этот этап давно миновали, и Узбекистан тоже к этому придёт, отмечает руководитель платформы недвижимости Realting.uz Андрей Садыков.





Пока в стране доступны кредиты на покупку уже построенного жилья. И это тоже важный инструмент для многих узбекистанцев, желающих приобрести недвижимость, но не имеющих достаточных средств на уплаты всей суммы договора. Кроме того, правительство ежегодно принимает новые программы ипотечного кредитования для предоставления возможности в приобретении жилья большему количеству граждан.

В этом материале Андрей Садыков обозревает плюсы существующей системы для покупателей и условия ипотечного кредитования в различных банках.





Плюсы ипотеки

Доступность жилья. Ипотека позволяет приобрести недвижимость, не имея на руках полной суммы, необходимой для покупки.

Долгосрочность. Кредиты на покупку жилья обычно предоставляются на длительный срок (до 20 лет), что позволяет уменьшить размер ежемесячных платежей и сделать их более управляемыми для заёмщика.

Фиксированные платежи. Ипотечные кредиты имеют фиксированную процентную ставку, что позволяет заёмщику точно планировать свои расходы и избегать сюрпризов, связанных с изменением ставок по кредитам.





Налоговые вычеты. В Узбекистане существуют налоговые льготы для ипотечных заёмщиков, что делает ипотеку более выгодной. Также могут быть предусмотрены льготы и субсидии для определённых категорий граждан. Например, государство субсидирует ипотечные кредиты семьям с низким доходом, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Оформить субсидию могут граждане, достигшие 18 лет, следующих категорий:

жители сёл, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 6,9-кратного (6,762 млн сумов) минимального размера оплаты труда (МРОТ);

жители городов Каракалпакстана и областей, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 8-кратного МРОТ (7,840 млн сумов);

жители Ташкента, имеющие доход от 3-кратного (2,940 млн сумов) до 9,2-кратного МРОТ (9,016 млн сумов);

Граждане могут подать заявку на получение субсидии в электронном виде через портал my.gov.uz. После положительного рассмотрения заявки заявитель заключает договор со строительной (подрядной) организацией для приобретения жилья за счёт ипотеки.





С 1 мая 2023 года банкам разрешено выдавать ипотечные кредиты физическим лицам, не имеющим официального дохода. При определении их платёжеспособности учитываются оборот на их банковских картах, арендные платежи, коммунальные и другие расходы.

Кроме того, порядок выдачи субсидий на покупку жилья для нуждающихся граждан планируется пересмотреть. В ноябре 2023 года министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров заявлял, что часть выделяемых субсидий для ипотеки в областях остаётся неиспользованной, поскольку семьям не хватает доходов на погашение ежемесячных взносов. Следовательно, они не могут воспользоваться субсидией.





Инвестиции в недвижимость. С точки зрения роста цен на недвижимость покупка жилья в ипотеку может быть выгодной инвестицией.

На каких условиях можно получить ипотеку в Узбекистане

По данным платформы Realting.uz, в Узбекистане ипотеку на вторичное жилье выдают 12 банков. Ставки варьируются от 21% до 28% в год.

Сроки погашения кредитов составляют 5−20 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Чем больше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка.

Покупателям следует учитывать срок кредита. Более длительный срок позволяет уменьшить размер ежемесячных платежей, но увеличивает общую сумму процентов, выплачиваемых за весь период. Оптимальным является баланс между сроком кредита и размером ежемесячных платежей, который будет комфортен для заёмщика.

Максимальная сумма кредита, предлагаемая банками, варьируется от 400 млн сумов до 1,7 млрд сумов. Так, заёмщики могут выбрать оптимальный вариант в зависимости от стоимости недвижимости.

Важно учитывать дополнительные условия и сборы, такие как страхование жизни заёмщика и недвижимости, комиссии за выдачу кредита и т. д. Эти расходы в среднем увеличивают общую стоимость ипотеки на 2−4% процентных пункта.

По этой причине потенциальным заёмщикам желательно изучить все условия, обращаться за консультацией к риэлторам, которые помогут выбрать наиболее выгодный и комфортный вариант.

Ипотека имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно понимать, в каких случаях этот вариант будет действительно разумным и выгодным, а в каких — нет. Если заёмщик ответственно относится к своим финансовым обязательствам и готов ежемесячно выплачивать значительную часть своего дохода, то оформление ипотеки может быть оправданным. Однако для тех, кто не может дисциплинированно вести бюджет, ипотека явно не подходит.