Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) опубликовало ответы на частые вопросы, связанные с Telegram-игрой Hamster Kombat. В частности, о том, могут ли узбекистанцы законно приобретать или продавать учётные единицы (монеты) подобных игр, законна ли деятельность игр, устроенных по принципу Play-to-Earn в Узбекистане, являются ли криптоактивом учётные единицы, накопленные в игре Hamster Kombat и другие.

Относится ли игра Hamster Kombat к категории Play-to-earn?

Play-to-earn — это тип игры, в которой игроки могут зарабатывать реальные деньги или другие ценные награды за игровой процесс. Игра Hamster Kombat не входит в данную категорию, так как накопленные в игре монеты (учётные единицы) не имеют обеспечения и реальной полезности, в отличие от утилитарных криптоактивов.

Являются ли криптоактивом монеты, накопленные в игре Hamster Kombat?

Согласно законодательству Узбекистана, криптоактив — имущественное право, представляющее собой совокупность цифровых записей в распределённом реестре данных (блокчейне), имеющее ценность и владельца. Накопленные в игре Hamster Kombat учётные единицы не отвечают этому определению, не имеют блокчейна. Соответственно, они не являются криптоактивом.

Но не исключена вероятность, что в будущем монеты на Hamster Kombat могут перейти на блокчейн и тем самым станут криптоактивом.

В последующем в целях распространения криптоактив может быть залистингован на криптоплатформах. Однако зачастую подобные криптоактивы обесцениваются в короткий промежуток после листинга ввиду отсутствия полезной функциональности.

Законно ли будет приобретать или продавать накопленные в игре Hamster Kombat учётные единицы, если они пройдут листинг на криптоплатформах?

Приобретать или продавать накопленные в игре Hamster Kombat учётные единицы в случае признания их криптоактивом можно будет только через национальных провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, при включении их в котировальный лист криптобиржи или торговую корзину криптомагазина.

Относится ли деятельность игры Hamster Kombat в Узбекистане к сферам, регулируемым НАПП?

До тех пор, пока учётные единицы игры Hamster Kombat не имеют блокчейна, регулирование их оборота не входит в компетенцию НАПП.

От редакции

«Газета.uz» недавно писала, что за месяц в Узбекистане за нарушения в сфере оборота криптоактивов к ответственности (штрафам и аресту с изъятием или уничтожением смартфонов) было привлечено минимум 12 человек. Среди них были люди, накопившие активы в играх в Telegram и продавшие их.