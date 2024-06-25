В Люксембурге 25 июня официально стартовали переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной, сообщает Deutsche Welle. Позже в этот же день начнутся переговоры с Молдовой.

«Народы Украины и Молдовы продемонстрировали непоколебимую приверженность и решимость стать частью [Евросоюза]… Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства… Предстоящий путь будет непростым. Но он также полон огромных возможностей как для Молдовы и Украины, так и для всего нашего союза», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На первом этапе переговоров стороны провели межправительственную конференцию (МПК) с участием официальных делегаций стран. После неё, уже в июле, начнётся подготовительный процесс к основной части переговоров — скринингу, отмечает DW. Это двусторонние встречи, во время которых страны должны представить уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Обычно процесс длится как минимум год. Затем начнутся переговоры по самим главам, сгруппированным в тематические блоки. Цель переговоров заключается в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение.

«Когда на пятый день полномасштабной войны [с Россией] мы вместе подписали заявку на вступление в Евросоюз, многие говорили, что это не более чем мечта. Но мы осуществили эту мечту», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Наше будущее — внутри европейской семьи», — написала в X (Twitter) президент Молдовы Майя Санду.