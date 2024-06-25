Политика

Президент Узбекистана и министр внутренних дел России обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, оргпреступностью, в сферах кибербезопасности и миграции.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге в интервью «Газете.uz» рассказал о сотрудничестве ВОЗ с Узбекистаном, актуальности инвестиций в здравоохранение, достижениях и вызовах в борьбе с туберкулёзом, неинфекционными заболеваниями и других вопросах.

Депутаты приняли поправки о признании иностранных граждан нежелательными к пребыванию в Узбекистане. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.

Экономика

Могут ли узбекистанцы законно приобретать и продавать монеты в Hamster Kombat и подобных играх, законны ли такие игры в Узбекистане, являются ли накопленные монеты криптоактивом? На эти вопросы ответили в НАПП.

В Узбекистане нет ипотеки на первичное жильё в международном понимании. Кредит выделяют только после сдачи объекта в эксплуатацию. Какие условия предлагают банки для вторичного жилья — в обзоре платформы недвижимости Realting.uz.

Президенту представили предложения по развитию животноводства. Планируется совместно с США внедрить генетические технологии в птицеводство, освободить птицеводческие предприятия от земельного налога на 5 лет и разрешить экспорт мяса птицы, а также предоставить населению каракульских овец и коз.

Компания Bond Investments (ОАЭ) намерена выкупить 100% акций «Пойтахт банка», сумма сделки составит $10 млн. Агентство госактивов сообщило, что инвестор имеет опыт создания и управления успешными банками в Эмиратах, включая исламский банкинг, и уже подготовил план развития инфраструктуры.

Общество

Депутаты обсуждают вопрос введения административной ответственности за незаконное вовлечение детей в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими.

В Коканде здорового мужчину без его согласия поместили на освидетельствование в психиатрическую больницу. После трёхдневного обследования его признали здоровым и отправили домой. Дежурный врач получил выговор.

В Кашкадарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, Навоийской и Ташкентской областях были частично разрушены археологические памятники. В этих местах построили дом, туалет, баню, теплицы и установили базовую станцию мобильного оператора. Ущерб, нанесённый 12 памятникам, оценивается в 8,3 млрд сумов.

«Газетa.uz» поговорила со студентом Исмоилжоном Нормаматовым, который в начале июня получил 10 суток ареста за продажу Notcoin за 800 тысяч сумов. Он рассказал об обстоятельствах дела, о том, как оно повлияло на его учёбу и жизнь, а также поделился мнением об обоснованности такого наказания.

В 208 махаллях Узбекистана с частными домами в качестве эксперимента создадут сервисные компании, которые будут заниматься благоустройством и оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов. На оплату их работы планируется выделять ежемесячно по 20 млн сумов.

Культура

На музыкальных платформах на днях вышел авангардный альбом нойз-проекта qorakitobchi ― «Ethnoise: Retrospective 2005−2024». Музыкальный журналист «Газеты.uz» Руслан Тихонов обсудил с его автором Анваром Каландаровым релиз на российском лейбле, ташкентский андеграунд 2000-х и переиздание винила.

Мир

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест экс-министра министра обороны России Сергея Шойгу и главы генштаба РФ Валерия Герасимова по обвинению в военном преступлении. По мнению суда, они несут ответственность за удары по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, где он провёл последние пять лет. В рамках сделки с властями США он согласился признать вину по одному из обвинений в шпионаже, взамен ему зачтут отбытый срок в Лондоне и выпустят на свободу.

Евросоюз начал формальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в союз. «Предстоящий путь будет непростым. Но он также полон огромных возможностей», — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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