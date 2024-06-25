Несколько археологические памятников были частично разрушены в Кашкадарьинской, Джизакской, Сырдарьинской, Навоийской и Ташкентской областях, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе проверок, проведённых сотрудниками Генпрокуратуры и Агентства культурного наследия, были выявлены нарушения законодательства и предотвращена окончательная утрата значимых исторических объектов.

В частности, в Кашкадарье повреждены 2,4 кубометра памятника «Кафиртепа-2» (VII — ХIII веков), 6 кубометров памятника «Бештерактепа» (IX — XII веков) и 189 кубометра памятника «Хонтепа» (XI — XIII веков). Там были построены жилые дома.

В Джизаке разрушены 14 кубометров памятника «Томошотепа-2» (IV — V), на этом месте построен туалет. У памятника «Коратепа» (V — VI веков) пострадал объем в 30 кубометров, там оборудовали теплицу.

Памятник «Хашартепа» (IX — XII веков) в Сырдарье потерял объем в 6,4 кубометра, местные жители построили там туалет и баню.

В Навои 16 кубометров памятника «Газгонтепа» заняты под базовую станцию мобильного оператора, 5,3 кубометров памятнкиа «Нонвойлартепа-2», 23 кубометров памятника «Калтепа» (V — VIII) и 20 кубометров памятника «Ясилтепа» (III — XI) разрушили под хозяйственные постройки;

В Ташкентской области для строительства туалета частично уничтожили 15 кубометров памятника «Номсизтепа-1», а для строительства теплицы — 1,92 кубометров памятника «Номсизтепа-2».

Археологическим объектам причинён ущерб на общую сумму 8,3 млрд сумов. Возбуждены уголовные дела, проводятся доследственные проверки.