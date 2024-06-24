Раз в год на фоне обломков кораблей и высохшего дна Аральского моря Муйнак превращается в центр культурного возрождения. С 2018 года в городе с населением 15 тысяч человек проходит фестиваль «Стихия», на который съезжаются тысячи людей со всего мира и разных регионов Узбекистана.

Миссия масштабного мероприятия — рассказать мировому сообществу о проблеме Арала. Однако в 2023 году «в целях развития внутреннего туризма» фестиваль провели в пустыне Кызылкум недалеко от озера Тудакуль Навоийской области. В этом году проект, наконец, вернулся в места, где экологическое бедствие пришло на смену морской стихии.





Фестиваль «Стихия» представляет собой сочетание электронной музыки, науки и искусства. Мероприятие не только развлекает, но и образовывает. В его рамках проводятся лекции и воркшопы о важности устойчивого развития и защиты природы.

Корреспондент «Газеты.uz» Дилявер Аблякимов приехал на «Стихию» и узнал, меняется ли город в дни проведения фестиваля, как относятся местные жители к этому мероприятию, почему он привлекает публику и как приезд в Муйнак стал традицией для некоторых участников.





«Когда Отабек Сулейманов, сооснователь фестиваля, был в Муйнаке, к нему пришла замечательная идея, где можно проводить такого рода фестивали. Он смотрит на горизонт за Муйнаком, а там нет воды. Проезжает дальше, а воды всё нет, — вспоминает исполнительный продюсер Одыл Мухамедов. — Это одно из самых подходящих мест в мире, где нужно говорить об экологических проблемах и нехватке водных ресурсов».

Бедствие привело к необычной для растущей демографии Узбекистана тенденции: с уходом моря из города стали уезжать люди. О популярности места до «Стихии» говорит количество отелей в Муйнаке. В 2018 году в городе была лишь одна гостиница. Сегодня их число выросло до 10, рассказывает Дарига Аблаева, советник по информационным вопросам хокима Муйнакского района.





«Туризм является одним из основных драйверов развития в нашем регионе. Привлекательность района увеличивается за счёт фестиваля. В 2019 году президент Шавкат Мирзиёев поручил построить в Муйнаке многоэтажные дома. Сегодня их жители сдают квартиры туристам. Во время четырёх-пятидневного фестиваля такси и общепит переполнены иностранными туристами. У молодёжи возрастает интерес к иностранным языкам», — перечисляет Дарига Аблаева.

Сами местные жители относятся к фестивалю по-разному. Для одних он проходит незаметно, другие пользуются возможностями, которые перед ними открыла «Стихия».

«Единственное, что меняется в Муйнаке во время фестиваля — цены. Они становятся выше. До и после „Стихии“ Муйнак тихий и спокойный, днём люди вообще не ходят по улицам из-за жары», — рассказывает Тимур Кужамуротов.

Он родом из Муйнака, знает самые интересные уголки своей земли и знакомит с ними туристов, возит их в туры по Аралу и занимается размещением гостей. К фестивалю Тимур относится положительно, называя «Стихию» необыкновенной окружающей обстановкой, а её публику — кругом интересных людей. Кроме увеличения потока туристов, мероприятие расширяет кругозор местных жителей, считает Тимур.





«Музыка на „Стихии“ очень атмосферная. Ты слушаешь её и задумываешься, что раньше здесь была вода, а сейчас кругом только пески. Музыка даёт тебе такие незабываемые эмоции — ощущение, будто ты всё видел (высыхание Арала) своими глазами, но не смог это остановить. После я очень часто слушаю электронную музыку, которая играла на фестивале, потому что понимаю её, обожаю и ценю», — делится Тимур.

Он считает, что «Стихия» могла бы стать ещё лучше, если бы участники фестиваля «не напивались вусмерть и не ходили полуголыми». Тимур переживает, что это может испортить психологию молодёжи Муйнака.

Первый фестиваль впечатлил нарядами гостей и советника хокима района по информационным вопросам Даригу Аблаеву.

«Культура одевания зарубежных участников фестиваля не соответствовала нашему менталитету. Но я предполагала, что это не окажет негативного воздействия на сознание нашей молодёжи. Наоборот, через фестиваль была доказана и продемонстрирована зрелость и сила духа нашей молодёжи», — считает Дарига.





По её словам, сейчас иностранных туристов стала больше привлекать культура каракалпакского народа. Ежегодно на «Стихии» иностранцы надевают национальные длинные накидки из шёлка, узбекские и каракалпакские головные уборы. Чтобы поддерживать это направление, в рамках фестиваля организовываются выставки местной национальной одежды.

«Фестиваль „Стихия“ играет большую роль в представлении миру нашей культуры», — отмечает Дарига Аблаева.

Публика здесь действительно многонациональная. Приезжают из Центральной Азии, России, США, Украины, Великобритании, Венгрии и других стран. Сабрина Чаудри 10 месяцев назад прилетела в Узбекистан по программе обмена Fulbright из Орландо, США. Она преподаёт английский язык в Ташкенте и Гулистане.





«О „Стихии“ я узнала по рекламе в Instagram. О фестивале мне также рассказывали знакомые, которые живут здесь», — рассказывает Сабрина.

По её словам, мотивацией ехать на фестиваль послужило желание «узнать больше о культуре Западного Узбекистана».

«Идея проводить мероприятие в Муйнаке и заодно повышать осведомлённость об экологических проблемах в Каракалпакстане была мне очень интересна, поэтому я захотела принять участие!» — говорит девушка.

Уже после «Стихии» Сабрина рассказала, что фестиваль стал для неё великолепным и уникальным опытом. Ей понравилось находиться среди прекрасных пейзажей и ощущать энергию техно-музыки.

«„Стихия“ для меня — это крутая презентация и сочетание искусства и науки, представляющих прекрасную культуру», — заявила Сабрина.





Илектра Георгуци — уроженка Греции. До приезда в Узбекистан она работала архивистом в муниципалитете Филотеи-Психикона недалеко от Афин. После узнала о стипендиальной программе университета Silk Road в Самарканде.

«Моей мотивацией поступить в Самаркандский международный университет туризма и культурного наследия был интерес к азиатскому и восточному искусству и исламской архитектуре. На бакалавриате меня учили как современному, так и османскому турецкому языку, я также интересуюсь арабской каллиграфией и в целом тюркскими языками и культурой. Всё это собрано в Узбекистане, поэтому я с большим интересом подала заявку на программу от Silk Road», — рассказывает Илектра Георгуци.

Девушка очень ценит историю и культуру, особенно ту связь между Грецией и Узбекистаном, которая восходит к временам Александра Великого. В семье бывшего архивиста есть и коммунистические корни, в том числе по этой причине Илектра хотела посетить одну из республик бывшего СССР. Об Узбекистане она отзывается тепло.

«Куда бы я ни пошла, я чувствую себя желанным гостем в этой стране. Узбекистан — это большие объятия, готовые обнять каждого, кто в этом нуждается», — заявляет Илектра Георгуци.





О «Стихии» она узнала случайно, изучая историю Аральского моря. «Я хотела посетить Муйнак и лично стать свидетелем печальной ситуации исчезновения моря. У меня была возможность совместить фестиваль с этим. Для меня фестиваль — это свидетельство того, что после экологической катастрофы ещё есть надежда на возрождение», — говорит Илектра.

На фестиваль приезжают не только за потрясающими пейзажами и тусовкой, но и чтобы работать. Так, группа молодых парней из Кыргызстана — Адилхан, Баястан и Алан — приехала на «Стихию», чтобы записать подкаст с основателем фестиваля Отабеком Сулеймановым.

Они работают в видеопродакшне в Бишкеке и снимают коммерческие видеоролики, а в свободное от них время ведут довольно популярный на YouTube подкаст Lights.





Большой компанией из соседнего Казахстана приехала Злата Мирекина. Девушка живёт в прикаспийском Актау, исследует в походах с друзьями родную Мангистаускую область.

В одной из таких вылазок кто-то из участников предложил поехать на фестиваль в Муйнак. Путешественникам настолько понравилась эта идея, что в Каракалпакстан отправились группой из 22 человек.

«Вайб и сплочённость фестиваля я почувствовала ещё в пути, пока мы добирались до Муйнака, — вспоминает Злата Мирекина. — Когда мы приехали сюда, ощутили дикую сухость и одновременно кипяток в ветре — настолько было жарко. Вечером уже были приятная прохлада и нежный ветерок. На третий день был сильный дождь, который шёл буквально 5 минут, а после себя в небе оставил красивые облака и палящее солнце».

По её словам, название фестиваля напрямую олицетворяет все явления природы, которые можно застать во время мероприятия.

Злата Мирекина.

По дороге на фестиваль к группе из 22 человек присоединился житель казахстанского Павлодара Илья. «Я давно хотел поехать в спонтанное путешествие, в котором нет чёткого плана поездки, а есть только дух приключений. В мае у меня выдалась возможность взять отпуск на месяц. Я не знал, что будет ждать меня впереди и сколько времени и денег уйдёт у меня на поездку. У меня был только план посетить Алматы и Узбекистан», — делится Илья.





В Узбекистане молодой человек хотел посмотреть Бухару, Хиву и Самарканд. Сначала, разумеется, заехал в Ташкент и попал на то самое 1 июня, которое запомнилось жителям столицы транспортным коллапсом на фоне раздачи бесплатных подарков в парке «Ашхабад» в честь Международного дня защиты детей.

«На секунду Ташкент мне напомнил Индию. Но оказалось, что это день такой», — вспоминает Илья.

О «Стихии» он случайно узнал от компании незнакомцев, познакомившись с ними на Северном вокзале.

«Фестиваль музыки на дне Аральского моря среди кораблей! В тот момент я понял, что мне нужно туда попасть. Бухара и другие древние города — это тоже круто, но я хотел побывать в каком-нибудь уникальном месте. Главное начать, а дальше — как пойдёт», — говорит Илья.