Раз в год на фоне обломков кораблей и высохшего дна Аральского моря Муйнак превращается в центр культурного возрождения. С 2018 года в городе с населением 15 тысяч человек проходит фестиваль «Стихия», на который съезжаются тысячи людей со всего мира и разных регионов Узбекистана.

Миссия масштабного мероприятия — рассказать мировому сообществу о проблеме Арала. Однако в 2023 году «в целях развития внутреннего туризма» фестиваль провели в пустыне Кызылкум недалеко от озера Тудакуль Навоийской области. В этом году проект, наконец, вернулся в места, где экологическое бедствие пришло на смену морской стихии.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

Фестиваль «Стихия» представляет собой сочетание электронной музыки, науки и искусства. Мероприятие не только развлекает, но и образовывает. В его рамках проводятся лекции и воркшопы о важности устойчивого развития и защиты природы.

Корреспондент «Газеты.uz» Дилявер Аблякимов приехал на «Стихию» и узнал, меняется ли город в дни проведения фестиваля, как относятся местные жители к этому мероприятию, почему он привлекает публику и как приезд в Муйнак стал традицией для некоторых участников.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

«Когда Отабек Сулейманов, сооснователь фестиваля, был в Муйнаке, к нему пришла замечательная идея, где можно проводить такого рода фестивали. Он смотрит на горизонт за Муйнаком, а там нет воды. Проезжает дальше, а воды всё нет, — вспоминает исполнительный продюсер Одыл Мухамедов. — Это одно из самых подходящих мест в мире, где нужно говорить об экологических проблемах и нехватке водных ресурсов».

Бедствие привело к необычной для растущей демографии Узбекистана тенденции: с уходом моря из города стали уезжать люди. О популярности места до «Стихии» говорит количество отелей в Муйнаке. В 2018 году в городе была лишь одна гостиница. Сегодня их число выросло до 10, рассказывает Дарига Аблаева, советник по информационным вопросам хокима Муйнакского района.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

«Туризм является одним из основных драйверов развития в нашем регионе. Привлекательность района увеличивается за счёт фестиваля. В 2019 году президент Шавкат Мирзиёев поручил построить в Муйнаке многоэтажные дома. Сегодня их жители сдают квартиры туристам. Во время четырёх-пятидневного фестиваля такси и общепит переполнены иностранными туристами. У молодёжи возрастает интерес к иностранным языкам», — перечисляет Дарига Аблаева.

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Сами местные жители относятся к фестивалю по-разному. Для одних он проходит незаметно, другие пользуются возможностями, которые перед ними открыла «Стихия».

«Единственное, что меняется в Муйнаке во время фестиваля — цены. Они становятся выше. До и после „Стихии“ Муйнак тихий и спокойный, днём люди вообще не ходят по улицам из-за жары», — рассказывает Тимур Кужамуротов.

Он родом из Муйнака, знает самые интересные уголки своей земли и знакомит с ними туристов, возит их в туры по Аралу и занимается размещением гостей. К фестивалю Тимур относится положительно, называя «Стихию» необыкновенной окружающей обстановкой, а её публику — кругом интересных людей. Кроме увеличения потока туристов, мероприятие расширяет кругозор местных жителей, считает Тимур.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

«Музыка на „Стихии“ очень атмосферная. Ты слушаешь её и задумываешься, что раньше здесь была вода, а сейчас кругом только пески. Музыка даёт тебе такие незабываемые эмоции — ощущение, будто ты всё видел (высыхание Арала) своими глазами, но не смог это остановить. После я очень часто слушаю электронную музыку, которая играла на фестивале, потому что понимаю её, обожаю и ценю», — делится Тимур.

Он считает, что «Стихия» могла бы стать ещё лучше, если бы участники фестиваля «не напивались вусмерть и не ходили полуголыми». Тимур переживает, что это может испортить психологию молодёжи Муйнака.

Первый фестиваль впечатлил нарядами гостей и советника хокима района по информационным вопросам Даригу Аблаеву.

«Культура одевания зарубежных участников фестиваля не соответствовала нашему менталитету. Но я предполагала, что это не окажет негативного воздействия на сознание нашей молодёжи. Наоборот, через фестиваль была доказана и продемонстрирована зрелость и сила духа нашей молодёжи», — считает Дарига.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

По её словам, сейчас иностранных туристов стала больше привлекать культура каракалпакского народа. Ежегодно на «Стихии» иностранцы надевают национальные длинные накидки из шёлка, узбекские и каракалпакские головные уборы. Чтобы поддерживать это направление, в рамках фестиваля организовываются выставки местной национальной одежды.

«Фестиваль „Стихия“ играет большую роль в представлении миру нашей культуры», — отмечает Дарига Аблаева.

Публика здесь действительно многонациональная. Приезжают из Центральной Азии, России, США, Украины, Великобритании, Венгрии и других стран. Сабрина Чаудри 10 месяцев назад прилетела в Узбекистан по программе обмена Fulbright из Орландо, США. Она преподаёт английский язык в Ташкенте и Гулистане.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

«О „Стихии“ я узнала по рекламе в Instagram. О фестивале мне также рассказывали знакомые, которые живут здесь», — рассказывает Сабрина.

По её словам, мотивацией ехать на фестиваль послужило желание «узнать больше о культуре Западного Узбекистана».

«Идея проводить мероприятие в Муйнаке и заодно повышать осведомлённость об экологических проблемах в Каракалпакстане была мне очень интересна, поэтому я захотела принять участие!» — говорит девушка.

Уже после «Стихии» Сабрина рассказала, что фестиваль стал для неё великолепным и уникальным опытом. Ей понравилось находиться среди прекрасных пейзажей и ощущать энергию техно-музыки.

«„Стихия“ для меня — это крутая презентация и сочетание искусства и науки, представляющих прекрасную культуру», — заявила Сабрина.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

Илектра Георгуци — уроженка Греции. До приезда в Узбекистан она работала архивистом в муниципалитете Филотеи-Психикона недалеко от Афин. После узнала о стипендиальной программе университета Silk Road в Самарканде.

«Моей мотивацией поступить в Самаркандский международный университет туризма и культурного наследия был интерес к азиатскому и восточному искусству и исламской архитектуре. На бакалавриате меня учили как современному, так и османскому турецкому языку, я также интересуюсь арабской каллиграфией и в целом тюркскими языками и культурой. Всё это собрано в Узбекистане, поэтому я с большим интересом подала заявку на программу от Silk Road», — рассказывает Илектра Георгуци.

Девушка очень ценит историю и культуру, особенно ту связь между Грецией и Узбекистаном, которая восходит к временам Александра Великого. В семье бывшего архивиста есть и коммунистические корни, в том числе по этой причине Илектра хотела посетить одну из республик бывшего СССР. Об Узбекистане она отзывается тепло.

«Куда бы я ни пошла, я чувствую себя желанным гостем в этой стране. Узбекистан — это большие объятия, готовые обнять каждого, кто в этом нуждается», — заявляет Илектра Георгуци.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

О «Стихии» она узнала случайно, изучая историю Аральского моря. «Я хотела посетить Муйнак и лично стать свидетелем печальной ситуации исчезновения моря. У меня была возможность совместить фестиваль с этим. Для меня фестиваль — это свидетельство того, что после экологической катастрофы ещё есть надежда на возрождение», — говорит Илектра.

На фестиваль приезжают не только за потрясающими пейзажами и тусовкой, но и чтобы работать. Так, группа молодых парней из Кыргызстана — Адилхан, Баястан и Алан — приехала на «Стихию», чтобы записать подкаст с основателем фестиваля Отабеком Сулеймановым.

Они работают в видеопродакшне в Бишкеке и снимают коммерческие видеоролики, а в свободное от них время ведут довольно популярный на YouTube подкаст Lights.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

Большой компанией из соседнего Казахстана приехала Злата Мирекина. Девушка живёт в прикаспийском Актау, исследует в походах с друзьями родную Мангистаускую область.

В одной из таких вылазок кто-то из участников предложил поехать на фестиваль в Муйнак. Путешественникам настолько понравилась эта идея, что в Каракалпакстан отправились группой из 22 человек.

«Вайб и сплочённость фестиваля я почувствовала ещё в пути, пока мы добирались до Муйнака, — вспоминает Злата Мирекина. — Когда мы приехали сюда, ощутили дикую сухость и одновременно кипяток в ветре — настолько было жарко. Вечером уже были приятная прохлада и нежный ветерок. На третий день был сильный дождь, который шёл буквально 5 минут, а после себя в небе оставил красивые облака и палящее солнце».

По её словам, название фестиваля напрямую олицетворяет все явления природы, которые можно застать во время мероприятия.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыкаЗлата Мирекина.

По дороге на фестиваль к группе из 22 человек присоединился житель казахстанского Павлодара Илья. «Я давно хотел поехать в спонтанное путешествие, в котором нет чёткого плана поездки, а есть только дух приключений. В мае у меня выдалась возможность взять отпуск на месяц. Я не знал, что будет ждать меня впереди и сколько времени и денег уйдёт у меня на поездку. У меня был только план посетить Алматы и Узбекистан», — делится Илья.

искусство, кладбище кораблей, муйнак, стихия, фестиваль, электронная музыка

В Узбекистане молодой человек хотел посмотреть Бухару, Хиву и Самарканд. Сначала, разумеется, заехал в Ташкент и попал на то самое 1 июня, которое запомнилось жителям столицы транспортным коллапсом на фоне раздачи бесплатных подарков в парке «Ашхабад» в честь Международного дня защиты детей.

«На секунду Ташкент мне напомнил Индию. Но оказалось, что это день такой», — вспоминает Илья.

О «Стихии» он случайно узнал от компании незнакомцев, познакомившись с ними на Северном вокзале.

«Фестиваль музыки на дне Аральского моря среди кораблей! В тот момент я понял, что мне нужно туда попасть. Бухара и другие древние города — это тоже круто, но я хотел побывать в каком-нибудь уникальном месте. Главное начать, а дальше — как пойдёт», — говорит Илья.