Строительная компания Enter Engineering и нефтегазовая Saneg — крупнейшие налогоплательщики Узбекистана. На их предприятиях трудятся тысячи граждан, в том числе зарубежных стран. При этом время от времени появляются фотографии и видео выступлений рабочих, требующих выплаты зарплат. Сотрудники также регулярно сообщают о крупных задержках оплаты труда в «Газету.uz».

Молва об этой проблеме, по словам сотрудников, распространилась даже за пределы Узбекистана, а злободневные мемы о задержках публикуют в специально созданном Telegram-канале.

Как сотрудники добиваются выплаты зарплат? Как, по их словам, руководство реагирует на недовольства? Зачем люди продолжают устраиваться на работу и почему не увольняются? «Газета.uz» поговорила с работниками Enter Engineering и Saneg (всего около 10 человек). Из-за опаски перед последствиями они говорили на условиях анонимности.

«Ждём зарплату за февраль — в июне»

В конце мая сотрудники трёх предприятий сообщили о задержке зарплат. Речь шла о следующих предприятиях:

компания Enter Engineering;

Ферганский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит Saneg);

инжиниринговая компания UzLiti Engineering (Enter Engineering).

Работники этих предприятий рассказали, что зарплаты также задерживают на следующих объектах:

Строительство медной обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) в составе Алмалыкского горно-металлургического комбината. Объект строят Enter Engineering и российский «Уралмашзавод»;

Байсунский газоперерабатывающий завод «Мустакилликнинг 25 йиллиги», или М-25 (Enter Engineering);

Газохимический комплекс МТО в Бухарской области (принадлежит Saneg, подрядчик снабжения, инженерных и строительных работ — Enter Engineering).

Новость о задержках зарплат на МОФ-3 в апреле, появившаяся в СМИ, по словам работников, «вызвала хорошую реакцию, но сейчас, в конце мая, мы ждём зарплату за февраль». Источник сообщил, что люди вынуждены влезать в долги, а администрация не сообщает точных дат выплаты зарплаты.

«Вот-вот начислить её обещают из неделю в неделю. Людям скоро будет нечего есть, но это никого не волнует; экспаты вынуждены занимать деньги, чтобы продлить аренду квартир», — сказал источник.

«Многие сотрудники привезли свои семьи, но в итоге не могут их прокормить, так как за квартиру платить надо, элементарно еду покупать надо, не считая детских садов, школ и прочего. Многие приехали в надежде заработать, но приходится уезжать с ещё большими долгами и кредитами», — сообщил сотрудник UzLiti Engineering.

По словам одного из источников, к началу мая граждане Узбекистана получили лишь часть зарплат за январь, февраль и март. «Основной объём наличными дали только за январь», — сказал он.

Экспатам, работающим в офисе, в начале апреля заплатили только за январь. «С тех пор больше ничего не было, — рассказал источник. — Экспатам на площадках в середине мая заплатили за февраль-март».

Напомним, в апреле в Enter Engineering поясняли порядок выплаты зарплат на строительных объектах: «Сначала необходимо защитить перед заказчиком объем работ, выполненных за предыдущий месяц на строительных объектах. Именно защищённые объёмы ложатся в основу оценки сдельной оплаты труда. Затем происходит процесс начисления налогов и сдача отчётности, а также полного расчёта сотрудников. На всё это требуется время».

«Обращаться к руководству бессмысленно»

Экспат, работающий в UzLiti Engineering, отметил, что в середине апреля иностранные граждане получили зарплату за декабрь 2023 года и январь 2024-го. К концу мая задержка составляла три месяца.

«Все попытки писать и обращаться в отдел кадров, бухгалтерию, к руководству, директору бессмысленны. Как только делаешь обращение, сразу же приходят и говорят, чтобы „успокоили сотрудника“. Без каких-либо санкций, конечно, но реакция на возмущения — „угомонить“», — сказал сотрудник компании.

При этом все источники «Газеты.uz» ещё при трудоустройстве на предприятия знали о задержках. Это не скрывают на собеседованиях, отметили сотрудники.

«Сказали, что будут задержки. Максимум — два месяца. Но в конце этих двух месяцев будут выплачивать сразу за два месяца», — сказал работник UzLiti Engineering.

Другие источники отмечают, что на интервью отдел кадров рекомендовал иметь финансовую подушку на три месяца.

«При трудоустройстве мне сразу сказали, что первое время будет задержка заработной платы. „Ну ладно“, — подумал я. Оказывается, кто устраивался раньше, три месяца испытательного срока вообще работали бесплатно», — сказал другой сотрудник UzLiti Engineering, работающий в компании полтора года.

Он продолжил, что «очень частые задержки» начались в прошлом году. Сейчас задержки доходят до трёх месяцев, но самые худшие условия работы у граждан Ирана, отметил источник. В июне им должны были заплатить только за январь. Установить контакт с гражданами этой страны, работающими в компаниях, редакция не смогла.

«Конкретных сроков по выплате зарплаты нет. Сначала говорили, выплатят за все три месяца в конце мая, потом — 5 июня, теперь — до 15 июня. На своём горьком опыте скажу, что это только слова. Я молчу о том, как они выплачивают зарплату гражданам Узбекистана», — сказал собеседник (беседа с ним состоялась в начале июня).

Об условиях работы граждан Узбекистана «Газета.uz» поговорила с бывшим сотрудником горно-металлургической компании в сфере чёрной металлургии Triangul Metals Tebinbulak, зарегистрированной по тому же адресу, что и Saneg. Источник, гражданин Узбекистана, трудоустроенный по Трудовому кодексу, заявил, что «юридически это не Enter Engineering и Saneg» — «Eriell и Enter выполняли для нас подрядные работы по бурению и строительству».

Максимальная задержка зарплаты составила полгода, сообщил источник. По его словам, за весь период трудоустройства его официальная зарплата менялась несколько раз, но она всегда отличалась от фактической.

«Нужно понимать, что у всей структуры Eriell (бенефициарный владелец Enter Engineering, Eriell, Saneg и других — Бахтиёр Фазылов — ред.) начисление зарплат разное. Enter Engineering получает по-другому, Eriell — по-другому, Saneg — вообще по-другому. Есть компании, например, Geo Research and Development Company (научно-технологический центр сервисной компании, оказывающий услуги в нефтегазовой промышленности; основной учредитель — Saneg — ред.), которые зарабатывают неплохие деньги, так как являются проектным институтом для многих нефтяных предприятий. Там вообще нет задержек», — отметил бывший сотрудник Triangul Metals Tebinbulak.

Он добавил, что на предприятии «Тебинбулак» зарплату «стандартно» задерживали на три месяца.

«То есть работали три месяца бесплатно. Потом каждый месяц получали деньги. Но потом что-то произошло. И задержали ещё на три месяца. В начале года я ушёл, но мне до сих пор выплачивают деньги. На сегодняшний день должны ещё за два месяца», — сказал источник.

Другой собеседник «Газеты.uz» из Saneg заявил, что самые маленькие задержки зарплаты у рабочих на площадках, поскольку их самое большое число. Кроме того, рабочие, в отличие от высшего технического и административного персонала, временами устраивают митинги. О них несколько раз писали СМИ.

Все источники «Газеты.uz» сообщили, что на площадках многих предприятий трудятся рабочие из Индии, Бангладеш и Пакистана. «Слышал, что в Enter Engineering очень много индийцев, да. Недавно был несчастный случай на МОФ-3 в Алмалыке, там несколько индийцев погибли», — заявил один из них.

Почему компании выгодно нанимать рабочих из этих стран при высокой безработице в Узбекистане и огромном количестве трудовых мигрантов, находящихся за рубежом, источники не знают. Установить контакт с гражданами Индии, Бангладеш и Пакистана редакции не удалось.

Как в компаниях начисляют зарплату экспатам

Иностранные граждане, работающие в Enter Engineering и UzLiti Engineering заявили, что не заключали трудовой договор с предприятиями по законодательству Узбекистана. Источники отметили, что в Узбекистане они работают как в командировке, поскольку контракт заключён с сингапурской или дубайской Enter Engineering PTE LTD. Начисления осуществляются на банковские карты «любых банков, кроме банков Узбекистана». Например, многие открывают их в соседнем Казахстане.

«Иранцы почему-то не оформляют карты. Возможно, это связано с санкциями. Им всем платят наличными», — сказал источник.

«На [узбекскую карту] нельзя начислять. Тогда надо патент оформлять и так далее. Формально я в Узбекистане в командировке или в бизнес-поездке, хотя работаю больше двух лет. У меня есть знакомый, который работает в „Энтере“ 11 лет. Все эти годы он оформлен через Дубай», — сообщил один из сотрудников Enter Engineering.

Таким образом, заявил он, экспатам фактически некуда обращаться с недовольствами о задержках зарплаты.

«По сути зарплату мне задерживает Дубай. Скорее всего, это не нарушает законодательство Узбекистана. Но так как это договор услуг, то обращаться в ОАЭ тоже бессмысленно», — сказал сотрудник.

Зачем специалисты устраиваются в компании, задерживающие зарплаты, и почему не увольняются

Все источники редакции сообщили, что устраивались на предприятия Enter Engineering и Saneg, зная о многомесячных задержках. Их привлекала высокая заработная плата — выше рынка. Кроме того, некоторым экспатам оплачивают стоимость аренды жилья или её часть. При этом бывший сотрудник Triangul Metals Tebinbulak отметил, что в стране уже появились другие компании с конкурентной зарплатой.

«Про задержки знали, но одно дело, когда задержка один-два месяца, но когда четыре, то это уже кошмар. В контракте указано, что выплаты должны быть до 25 числа следующего месяца, а по факту ждём февраль», — сказал один из сотрудников.

В последнее время многих специалистов, по словам одного из источников, уже ничего не держит. «Люди ищут новую работу, поэтому сейчас безумный отток кадров. Каждую неделю люди увольняются пачками, а новые не приходят, так как все знают о задержках».

Один из источников редакции сообщил, что в компании его держит «колоссальный опыт»:

«Во многом благодаря тому, что здесь на всём пытаются сэкономить при проектировании, и получаются сложные проекты, которые обычно не встретишь в другом месте. По этой причине приходится постоянно применять нестандартные решения, выходить за рамки учебников».

Если одних сотрудников привлекает размер зарплаты, других — опыт работы, то многих экспатов удерживает пункт в договоре о неустойке в размере месячной зарплаты в случае расторжения договора по инициативе исполнителя.

Поскольку договор с иностранными гражданами заключается на год, многие, по словам одного из источников, стараются увольняться по его истечении.

«Я искренне не понимаю, как можно набрать сотрудников со всех стран СНГ, Турции, Ирана, Индии и заставлять ждать элементарную заработную плату, которую ты уже отработал, — сказал сотрудник UzLiti Engineering. — Если начинаешь поднимать шумиху, один ответ: „Не нравится — увольняйся“. И если ты уволишься, нет гарантии что тебе всё выплатят. При увольнении нет полного расчёта, то есть, даже уволившись, ты ждёшь отработанную заработную плату наравне со всеми… Из-за неустойки получается, что ты в рабочем плену: ни уволиться не можешь без потерь, ни заработную плату получить».

Другой источник заявил, что неустойка почти не применяется. «Но мне кажется, если уйти в не совсем хороших отношениях, то вполне могут применить». При этом компенсаций сотрудникам при расторжении договора нет.

Бывший работник в нефтегазовой сфере Узбекистана отметил «Газете.uz», что задержки в целом характерны для отрасли, поскольку «живых денег» в ней всегда очень мало. Однако один источник, работавший в нефтегазовой отрасли во многих странах, заявил, что никогда и нигде до Enter Engineering и Saneg не сталкивался с задержками.

Несколько источников из числа административных работников Saneg и Eriell сообщили, что задержки зарплат, в том числе в Enter Engineering, связаны с тем, что с компаниями годами не расплачивается заказчик. Подтвердить эту информацию официально не удалось.

Реакция на обращение «Газеты.uz» в группу компаний Eriell

«Газета.uz» 5 июня обратилась с официальным запросом в пресс-службу Eriell Group, а также в Министерство занятости и сокращения бедности. На сегодняшний день редакция не получила комментарии от компании и госоргана.

Приводим содержание обращений редакции.

Вопросы к Eriell Group:

Есть ли на сегодняшний день задолженности по зарплате перед работниками? Если есть, то за сколько дней или месяцев? С чем связаны задержки зарплат? Работники сообщили, что официальная зарплата выдаётся в безналичной форме. Фактическая же зарплата в разы больше и выплачивается в наличной форме. Действительно ли это так? Экспаты, работающие на предприятиях, сообщают, что получают зарплаты исключительно на банковские карты, открытые за рубежом. Действительно ли это так? С чем это связано? Расскажите, пожалуйста, много ли на ваших строительных объектах работников из числа трудовых мигрантов? Ранее стало известно, что на некоторых объектах работают граждане Индии. Есть ли у них социальный пакет от работодателя (питание, проживание, медицинская страховка)?

Вопросы к Минзанятости:

Получало ли Министерство занятости и сокращения бедности сообщения о задержках зарплат от граждан Узбекистана и иностранных граждан, работающих на предприятиях компаний Enter Engineering и Saneg? Можете ли назвать количество обращений? Если министерство получало такие жалобы, были ли предприняты какие-либо меры для решения проблемы? Известно ли министерству, с чем связаны задержки зарплат на предприятиях и строительных объектах вышеназванных компаний? По данным министерства, сколько граждан Узбекистана трудоустроено на предприятиях компаний Eriell, Enter Engineering и Saneg, в том числе их дочерних предприятий? Сколько иностранных граждан трудоустроено на предприятиях и строительных объектах Eriell, Enter Engineering и Saneg? Сколько граждан Индии, Пакистана и Ирана трудоустроено на предприятиях и строительных объектах Eriell, Enter Engineering и Saneg? Планирует ли Министерство занятости и сокращения бедности провести проверку предприятий на нарушение трудового законодательства Узбекистана?

После обращения источники «Газеты.uz» сообщили, что отдел кадров рекомендовал сотрудникам не говорить о задержках зарплаты с кем-либо, в том числе с коллегами. «Увольняют за это», — отметил один из собеседников.

Редакции известно, что после получения обращения на одном из предприятий было проведено собрание экспатов с участием руководства. Работники предупредили начальство о намерении части коллектива приостановить работу. Однако экспаты из Украины и России не поддержали такое решение. Руководство попросило предоставить список сотрудников, которые приостановили работу, для дальнейшего планирования работы и перераспределения ресурсов.

Начальство также отметило, что деньги для начисления заработной платы есть, однако Enter Engineering предстоит перечислить их на счета сингапурской и дубайской компаний. Затем экспатам, оформленным в зарубежных представительствах Enter Engineering, но работающих в Узбекистане, начислят зарплаты. Зарплаты за январь и февраль обещали начислить до 15 мая, за март и апрель — до конца июня, за май — в конце июля.

Руководство заявило, что пункт о неустойке в договоре появился не так давно для защиты интересов компании от недобросовестных сотрудников. Начальство обещало посоветоваться с юристами об исключении этого пункта из договора.

Представитель Eriell в неофициальной беседе с корреспондентом «Газеты.uz» 14 июня заявил, что компания уже начала закрывать долги по зарплатам.

17 июня один из источников редакции, работающий в UzLiti Engineering, сообщил, что 13 июня сотрудникам-гражданам Ирана и 14 июня гражданам Узбекистана закрыли долги по зарплате за февраль.

«Продолжаем ждать март теперь», — сказал сотрудник компании.

Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, сроки выплаты работникам заработной платы не могут быть реже одного раза в каждые полмесяца. Своевременность выплаты и размер зарплаты не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очередности.

Кроме того, работодатель обязан, независимо от своего финансового состояния, производить оплату выполненной работы в соответствии с условиями оплаты труда, установленными законодательством и трудовым договором.