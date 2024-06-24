Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 24 июня провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что первый государственный визит президента Монголии открывает новую страницу в развитии узбекско-монгольских отношений.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между странами.

«С удовлетворением отмечена активизация контактов и обменов на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств. Растут объёмы товарооборота. В рамках подготовки к нынешнему саммиту плодотворно проведены политические консультации», — говорится в сообщении.

В эти дни состоится официальное открытие посольства Монголии в Ташкенте. Ранее в стране начал работу посол Монголии.

Стороны отметили важность укрепления политического диалога и межпарламентских связей, продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций и активизации контактов в области безопасности.





Было подчёркнуто, что Монголия стала одной из первых стран, которая полностью поддержала вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и подписала соответствующий протокол.

В ходе переговоров особое внимание уделено углублению торгово-экономического сотрудничества.

Отмечен потенциал для увеличения взаимной торговли в 5−10 раз в ближайшие годы, прежде всего за счёт расширения номенклатуры и объёмов поставок востребованной продукции.

В этих целях правительствам поручено создать совместную рабочую группу по вопросам увеличения товарооборота, проработать вопрос открытия официальных торговых домов в Улан-Баторе и Ташкенте, подготовить к подписанию Соглашение о преференциальной торговле, а также внести предложения по взаимному упрощению условий доступа на рынки.

Кроме того, достигнута договорённость о проведении взаимных промышленных выставок в столицах двух стран.

Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой о принятии среднесрочной Программы промышленной кооперации. В качестве приоритетов определено партнёрство в области геологоразведки, освоения и переработки сырьевых ресурсов, с организацией подготовки кадров в этой сфере.





Кроме того, будет налажено комплексное сотрудничество в сельском хозяйстве и смежных отраслях. «В этом направлении уже есть планы по организации крупных животноводческих комплексов в Каракалпакстане, Наманганской и других областях», — говорится в сообщении.

Подготовлены предложения по импорту из Монголии мяса и продуктов его переработки, а также поставкам в обратном направлении мяса птицы, плодоовощной и другой сельхозпродукции из Узбекистана.

Поддержаны намерения о создании производственного кластера по выпуску мясных изделий, соответствующих стандартам «Халол» с экспортом в страны региона.

Кроме того, предложены проекты по глубокой переработке шерсти и кожи с выпуском готовой продукции, заготовке плодоовощной продукции.





Подчёркнуто, что в этих направлениях следует развивать партнёрские связи между научно-исследовательскими институтами, в том числе в области животноводства.

Стороны также договорились содействовать реализации проектов частного сектора и продвижению бизнес-инициатив.

Сегодня лидеры Узбекистана и Монголии проведут встречу с представителями деловых кругов двух стран, которыми подготовлены новые проектные предложения.

В их числе — открытие современного диагностического центра в Ташкенте на основе передовых технологических решений, проекты в области лёгкой промышленности, цифровизации, фармацевтики и другие. Этим планам, как ожидается, должна способствовать активная работа создаваемого Делового совета и регулярное проведение совместных бизнес-форумов. Для поддержки проектов кооперации будут приняты основные соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения.

В целях укрепления транспортной взаимосвязанности в ходе визита принимаются соглашения о воздушных и автомобильных перевозках. Будет изучен вопрос налаживания прямого авиасообщения между двумя столицами.





Предложено также провести совместный анализ наиболее эффективных, кратчайших транспортных коридоров, в том числе пролегающих через Кыргызстан и Китай.

Для эффективного продвижения всей экономической повестки достигнута договорённость провести первое заседание Межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров.

Стороны уделили внимание укреплению культурно-гуманитарных связей и обменов и договорились о налаживании академических обменов между ведущими университетами, а также возобновлении обучения талантливых монгольских студентов в Узбекистане на основе грантов.

Во вторник, 25 июня, в Ташкенте пройдёт совместный концерт мастеров искусств с участием известного монгольского оркестра «Морин Хуур».

Предложено подготовить Программу гуманитарного сотрудничества и провести в следующем году перекрёстные Дни культуры в Ташкенте и Улан-Баторе.





Отмечена важность развития туристических обменов на основе принятия совместных программ и продуктов с учётом действующего между двумя странами безвизового режима.

Кроме того, будет налажено взаимодействие в области экологии и защиты окружающей среды, спорта, обмены по линии молодежи.

По итогам переговоров поручено подготовить «дорожную карту» по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.

Шавкат Мирзиёев принял приглашение Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Монголию с ответным визитом для продолжения диалога.