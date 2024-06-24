Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в понедельник принял участие в церемонии открытия посольства этой страны в Ташкенте.





На мероприятии также присутствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, сообщила пресс-служба главы правительства Узбекистана.





Накануне сообщалось о назначении посла Монголии — им стал Дааданхуу Батбаатар.

До этого в Ташкенте действовало почётное консульство Монголии.

По данным монголького агентства Montsame, президент Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров с главой Монголии сообщил, что Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.

Ухнаагийн Хурэлсух находится в Узбекистане с государственным визитом.