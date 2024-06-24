В пятницу по территории Узбекистана ожидается умеренно жаркая погода с температурой воздуха в пределах +32…+37 градусов Цельсия, по югу — до +40, сообщил Узгидромет

По большей части равнинной территории без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Со вторника температура воздуха вновь начнёт повышаться и до конца рабочей недели будет в пределах ночью +20…+25 градусов, местами — до +27, днём будет в пределах +35…+40 градусов, по югу и пустынной зоне — до +42…+43. Осадков в эти дни не ожидается.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, 24 и 27−28 июня местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам Узбекистана днём 24 июня местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны селе-паводковые явления.

Погода в Ташкенте

В пятницу во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура в пределах +34…+36 градусов. Во второй половине дня местами возможно усиление ветра до 10−12 м/с с пыльным позёмком.

25−28 июня без осадков. Преобладающая температура ночью +20…+25 градусов, днём 25июня — +35…+37 градусов, 26−28 июня — +37…+40 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с, 28 июня местами возможно усиление до 12−15 /м/с, с пыльным позёмком.