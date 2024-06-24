По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара на заводе по производству литиевых батарей Aricell в Хвасоне в Южной Корее, сообщает Yonhap.

По данным агентства, возгорание началось около 10:30 по местному времени после того, как на складе, насчитывающем около 35 тысяч батарей, взорвались аккумуляторные элементы. Причина взрыва пока не ясна. Спасатели смогли потушить пожар лишь спустя пять часов.

Среди погибших — 20 иностранцев: 18 граждан Китая, гражданин Лаоса и ещё один работник, чьё гражданство пока не установлено, пишет Yonhap.

Власти заявили, что число погибших может вырасти, как минимум один человек числится пропавшим без вести. Ещё двое работников завода получили серьёзные травмы.

Президент Юн Сок Ёль посетил место происшествия. Глава МВД призвал местные власти принять меры для предотвращения загрязнения окружающей территории опасными химическими веществами, пишет Reuters.

По информации агентства, компания Aricell была основана в 2020 году и производит литиевые первичные батареи для датчиков и устройств радиосвязи. Согласно последним нормативным документам производителя, в компании работает 48 сотрудников.