Во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии погиб 1301 человек, в основном это были незарегистрированные паломники, сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахда аль-Джаладжеля.

«Число смертельных случаев во время хаджа достигло 1301, при этом 83% из них не имели разрешения на совершение хаджа и прошли большие расстояния под прямыми солнечными лучами без надлежащего убежища и комфорта. Среди погибших было несколько пожилых и хронически больных людей», — сказал министр (цитата по SPA).

Все погибшие были идентифицированы и похоронены в Мекке, уточнил министр.

По данным Associated Press, среди погибших — 660 граждан Египта. Со слова источников агентства, только 31 из них имел право находиться в стране. Египет отозвал лицензии у 16 турагентств, которые помогали паломникам несанкционированно отправиться в Саудовскую Аравию.

Кроме того, погибли 165 граждан из Индонезии, 98 — из Индии и десятки из Иордании, Туниса, Марокко, Алжира и Малайзии. Власти Иордании и Туниса заявили, что причиной смерти паломников стала жара.

Корреспонденты Associated Press видели, как паломники теряли сознание из-за палящего зноя, особенно во второй и третий дни хаджа, некоторые падали в обморок.