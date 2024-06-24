«Интенсивная фаза боев» с палестинской группировкой ХАМАС в Газе «подходит к концу», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом с 7 октября 2023 года интервью израильским СМИ.

«Это не означает, что война закончится, но война на её нынешней стадии закончится в Рафахе. Это верно», — сказал он журналистам 14-го телеканала.

Премьер также заявил, что готов заключить «частичную сделку» с ХАМАС, чтобы вернуть заложников, удерживаемых в плену в Газе, но подтвердил, что война продолжится до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

По словам Нетаньяху, как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть дополнительные силы вдоль северной границы с Ливаном, где в последние недели обострились боевые действия с движением «Хезболла».

«Мы сделаем это прежде всего в оборонительных целях, а во-вторых, чтобы вернуть домой и наших жителей. Если мы сможем сделать это политически, это было бы здорово. Если нет, то мы поступим по-другому, но вернём всех домой — всех жителей севера и юга», — добавил он.

Поддерживаемое Ираном шиитское движение «Хезболла» имеет одни из самых сильных военных формирований на Ближнем Востоке, отмечает CNN. «Хезболла» усилила атаки против Израиля с октября прошлого года. Из-за продолжающегося конфликта на севере Израиля были эвакуированы десятки тысяч людей. Также опустели поселения на юге Ливана.

Источники CNN рассказали, что израильские власти уже сообщили США о планах перебросить войска из южной части Газы на север Израиля в рамках подготовки к возможному наступлению на «Хезболлу». Официальные лица США серьёзно обеспокоены тем, что в случае полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой» группировка сможет обрушить израильскую противовоздушную оборону на севере, включая известную систему ПВО «Железный купол», пишет телеканал.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу эскалации между Израилем и «Хезболлой» и призвал не допустить того, чтобы «Ливан стал ещё одной Газой».