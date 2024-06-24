14 экспонатов из музейных собраний Узбекистана будут показаны в рамках выставки Silk Roads («Шёлковые пути»), которая откроется 26 сентября в Британском музее в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В экспозиции будут представлены настенная роспись Красного зала дворца Варахша, оссуарий c крышкой, серебряное блюдо с согдийскими надписями, кувшин из Кафыр-калы и другие уникальные археологические находки из Самаркандского государственного музея-заповедника и Государственного музея искусств Узбекистана.

Многие из предметов будут показаны в Лондоне впервые, включая один из самых древних наборов шахматных фигур и монументальную шестиметровую настенную роспись из «Зала послов» в Афросиабе.

«Масштабная по своему размаху и огромная по географическому охвату, выставка Silk Roads продемонстрирует, как перемещения людей, предметов и идей по Шёлковому пути способствовали формированию культуры и истории. Проект сосредоточится на определяющем периоде их истории, с 500 по 1000 гг. н.э.», — говорится в сообщении.

Выставка Silk Roads будет открыта с 26 сентября 2024 года по 23 февраля 2025 года в галерее выставок Сэйнсбери в Британском музее.