По итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

В целом в ходе государственного визита подписано 14 документов, в числе которых:

Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024−2026 годы;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;

Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;

Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024−2025 годы;

Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;

Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;

Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;

Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;

Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;

Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;

Протокол о создании совместного Делового совета;

Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.

По итогам переговоров президенты двух стран выступили с заявлениями для представителей СМИ.

«Монголия является нашим традиционным и надёжным партнёром в Азиатском регионе. Узбекско-монгольские отношения строятся на принципах дружбы, взаимного уважения и поддержки, и не зависят от конъюнктуры», — отметил лидер Узбекистана.

«Первый государственный визит президента Монголии в Узбекистан по праву стал историческим и ознаменовал начало нового этапа многопланового сотрудничества. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе получим первые практические результаты большой совместной работы», — подчеркнул в заключение Шавкат Мирзиёев.

По данным монголького ИА Montsame, президент Шавкат Мирзиёев также анонсировал, что Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.

Узбекистан и Монголия в рамках борьбы с изменением климата, опустыниванием и охраной окружающей среды договорились о сотрудничестве в лесном секторе путём координации национального движения Монголии «Миллиард деревьев» с общенациональным проектом Узбекистана «Зелёное пространство».

Кроме того, Узбекистан выразил намерение присоединиться к Многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, инициированному Монголией.

Стороны также приветствовали формирование правовой основы для сотрудничества в транспортной сфере в результате подписания Межправительственного соглашения о воздушном сообщении и Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках.

Президенты отметили, что открытие в Ташкенте медицинского диагностического центра «Нура» при инвестициях монгольских компаний важный вклад в расширение сотрудничества в области здравоохранения двух стран.