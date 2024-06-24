По итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.
Президенты подписали совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.
В целом в ходе государственного визита подписано 14 документов, в числе которых:
- Межправительственная программа о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве на 2024−2026 годы;
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
- Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;
- Межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2024−2025 годы;
- Протокол о сотрудничестве между секретариатами Советов безопасности;
- Соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии и животноводства;
- Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
- Протокол о сотрудничестве между национальными новостными агентствами;
- Протокол о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами;
- Протокол о создании совместного Делового совета;
- Соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Ташкент и Улан-Батор.
По итогам переговоров президенты двух стран выступили с заявлениями для представителей СМИ.
«Монголия является нашим традиционным и надёжным партнёром в Азиатском регионе. Узбекско-монгольские отношения строятся на принципах дружбы, взаимного уважения и поддержки, и не зависят от конъюнктуры», — отметил лидер Узбекистана.
«Первый государственный визит президента Монголии в Узбекистан по праву стал историческим и ознаменовал начало нового этапа многопланового сотрудничества. Уверен, что в самое ближайшее время мы вместе получим первые практические результаты большой совместной работы», — подчеркнул в заключение Шавкат Мирзиёев.
По данным монголького ИА Montsame, президент Шавкат Мирзиёев также анонсировал, что Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.
Узбекистан и Монголия в рамках борьбы с изменением климата, опустыниванием и охраной окружающей среды договорились о сотрудничестве в лесном секторе путём координации национального движения Монголии «Миллиард деревьев» с общенациональным проектом Узбекистана «Зелёное пространство».
Кроме того, Узбекистан выразил намерение присоединиться к Многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, инициированному Монголией.
Стороны также приветствовали формирование правовой основы для сотрудничества в транспортной сфере в результате подписания Межправительственного соглашения о воздушном сообщении и Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках.
Президенты отметили, что открытие в Ташкенте медицинского диагностического центра «Нура» при инвестициях монгольских компаний важный вклад в расширение сотрудничества в области здравоохранения двух стран.