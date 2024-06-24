Политика

Правительства Узбекистана и Монголии подписали межправсоглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении, о торговом, экономическом и инвестиционном сотрудничестве до 2027 года. По данным монгольских СМИ, Узбекистан намерен в ближайшее время открыть своё посольство в Улан-Баторе.

В Ташкенте открылось посольство Монголии. В церемонии приняли участие президент этой страны, а также премьер-министр и глава МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана направил соболезнования президенту РФ в связи с терактами в Дербенте и Махачкале. В результате нападений на две церкви, две синагоги и пост ДПС погибли и пострадали десятки человек.

Экономика

Президенты Узбекистана и Монголии договорились о подготовке соглашений о преференциальной торговле и взаимном упрощении доступа на рынки, будут приняты соглашения о защите инвестиций и принципах налогообложения. Монголия готова поставлять в Узбекистан мясо и создать здесь животноводческие кластеры.

Общество

Сотрудники предприятий Enter Engineering и Saneg регулярно сообщают о многомесячных задержках зарплаты. В интернете не раз появлялись фотографии и видео рабочих, требующих выплат. «Газета.uz» поговорила с сотрудниками о ситуации и о том, что их удерживает в этих компаниях.

В начале июня на «кладбище» кораблей в Муйнаке прошёл шестой фестиваль электронной музыки «Стихия». География его посетителей с каждым годом расширяется. Как фестиваль раскрывает культуру Узбекистана, как влияет на развитие региона и что о нём думают местные жители — в репортаже Дилявера Аблякимова.

В Фергане задержан Абдулло Эгамбердиев, претендовавший на статус «положенца» и имевший связи с «Бахти Ташкентским» и «Салимбаем», сообщили в УВД области. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и взяточничестве. Видео.

Дети из семей, пострадавших во время теракта в «Крокус сити холле» в Москве, проведут две недели в лагере «Анор» в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Они также посетят Самарканд.

Со вторника температура воздуха в Узбекистане вновь начнёт повышаться. До конца рабочей недели воздух прогреется ночью до +20…+25 градусов, днём — до +35…+40 градусов.

В Британском музее в Лондоне в сентябре откроется выставка Silk Roads («Шёлковые пути»), где будут представлены 14 экспонатов из музейных собраний Узбекистана — настенная роспись Красного зала дворца Варахша, оссуарий, серебряное блюдо с согдийскими надписями, кувшин из Кафыр-калы и другие.

В благотворительном фонде Ezgu Amal в этом году начал действовать новый попечительский совет, отобранный на конкурсной основе. Поскольку значимая часть бюджета фонда уходит за медицинские услуги за рубежом, совет решил сделать ставку на развитие клиник внутри Узбекистана.

Мир

Власти Саудовской Аравии сообщили, что в этом году во время хаджа в Мекку погиб 1301 человек. Большая часть из них были незарегистрированные паломники, которым пришлось подолгу находиться под палящим солнцем.

В результате пожара на заводе по производству литиевых батарей в Хвасоне в Южной Корее погибли по меньшей мере 22 человека, в основном иностранцы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивные бои с ХАМАС в Газе подходят к концу, но пообещал продолжить войну, пока группировка не будет уничтожена. Израиль планирует перебросить часть войск на границу с Ливаном, где участились боевые действия с «Хезболлой».

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