Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале (Дагестан), приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев «решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, вечером в воскресенье группа вооружённых людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно стало известно о нападении на синагогу, православный храм и пост ДПС в Махачкале. Кроме того, была обстреляна машина с полицейскими на площади в центре села Сергокалы неподалёку от Дербента.

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, погибли также несколько гражданских лиц, в том числе священник. Более 10 сотрудников правоохранительных органов ранены.

Сообщается о ликвидации шести боевиков. Известно о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, два сына которого могли быть причастны к терактам.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.