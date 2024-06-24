100 детей из семей, пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» в Москве в марте, проведут две недели в детском оздоровительном лагере «Анор» в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Узбекистана.

«Я колебался, когда мама спросила, поеду ли я в Узбекистан. Как только приехал сюда, понял, что моё решение не было ошибкой. Думаю, летние каникулы будут незабываемыми для меня и моих друзей», — рассказал 12-летний Лев.





В церемонии открытия сезона в лагере приняли участие заместитель премьер-министра Зулайхо Махкамова, министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова и зампредседателя Федерации профсоюзов Бахтиёр Махмадалиев.

В лагере дети будут участвовать в мастер-классах и спортивных турнирах, их будут обучать известные мастера спорта. В их распоряжении также будут кружки рисования, танцев, театрального мастерства, музыки, компьютерный класс и библиотека.





Запланированы фестиваль водных видов спорта, конкурсы, квесты, комические эстафеты, показы фильмов и спектаклей и другие мероприятия.

Ребят также ждут экскурсии по историческим местам и достопримечательностям Самарканда, говорится в сообщении.