В Фергане задержан Абдулло Эгамбердиев, находившийся «в тесной связи с представителями криминального мира» и подозреваемый в совершении ряда преступлений, сообщила пресс-служба областного УВД в видеоролике.

По данным управления, 34-летний житель Куштепинского района «пытался добиться статуса „положенца“ в кавычках» (цитата по УВД области) в Маргилане. Он был ранее судим по части 2 статьи 166 (грабёж) Уголовного кодекса Узбекистана.

В сообщении говорится, что он в 2022—2023 годах познакомился с «Бахти Ташкентским» — Бахтиёром Кудратуллаевым, «получившим статус вора в законе» (цитата по УВД области) и «одним из „авторитетов“ в кавычках криминального мира» (цитата по УВД области) «Салимбаем», или Салимом Абдувалиевым, был с ними в тесной связи и «стремился занять ведущее место в преступном мире». Ролик сопровождается фотографиями, где упоминаемые люди находятся вместе.

В отношении Абдулло Эгамбердиева возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статья 168 (мошенничество, совершённое в значительном размере по предварительному сговору группой лиц) и статье 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся доследственные действия.

Граждан, пострадавших от действий задержанного, просят обратиться в ближайший орган внутренних дел или позвонить по номеру 102.

Напомним, Салим Абдувалиев, задержанный в декабре прошлого года, в марте были приговорён к 6 годам колонии. Бахтиёр Кудратуллаев был также задержан в декабре. Позже были задержаны его сын и брат. 3 июня суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Бахтиёра Кудратуллаева, который обвиняется по 10 статьям УК. Подсудимыми по этому делу проходят более 30 человек.

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