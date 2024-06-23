С 00:01 часов 20 июля до 23:59 часов 7 августа аэропорт Ургенча приостановит работу в связи с началом капитального ремонта взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила компания Uzbekistan Airports.

«В связи с длительной эксплуатацией ВПП и с целью обеспечения безопасности приёма и выпуска воздушных судов будут проведены капитальные строительно-ремонтные работы. В частности, планируется замена и усиление покрытия ВПП по всей длине 3000 м и ширине 16 м. Также будет произведён капитальный ремонт поверхности второй и третьей рулёжных дорожек», — говорится в сообщении.

После завершения капремонта ВПП аэропорт сможет без ограничений принимать широкофюзеляжные самолёты, такие как Boeing 787 и Airbus A330.

Последний раз капитальная реконструкция взлётно-посадочной полосы в Ургенче проводилась в 1997 году, а частичный ремонт повреждённых участков полосы был осуществлён в 2018 году.

В период реконструкции все запланированные рейсы будут перенаправлены в аэропорт Нукуса, а пассажирам будет обеспечен трансфер между аэропортами Нукуса и Ургенча. Дополнительную информацию касательно рейсов рекомендуется уточнять в конкретных авиакомпаниях.



