Группа А
Германия стала первой командой Евро-2024, прорвавшейся в плей-офф турнира. Если атакующий фонтан, которым немцы окатили шотландцев в матче открытия, можно было списать на откровенную слабость соперника, то игра против загнанной в угол Венгрии представила «бундесманшафт» без всяческих скидок.
В геометрических линиях атак немцев есть что-то запредельное для понимания их нынешних соперников по группе. Второй матч окончательно убедил в том, что в сборной Германии взошла новая звезда. На центральном вокзале Штутгарта, прямо под названием станции, должно быть, добавили надпись «Город, в котором родился Джамал Мусиала».
На выход из этого квартера со второго места претендует Швейцария, которой, как раз и предстоит игра с Германией. Формула турнира позволяет вести разговоры о шансах команд, которые после второго тура на такие разговоры не располагают. В первую очередь, это относится к сборной Шотландии, установившей за две игры своеобразное достижение — два гола при отсутствии ударов в створ ворот. В их матче с бледной тенью Венгрии образца 2020 года будет решена судьба последнего места в этой группе.
Группа В
Король Испании Филипп VI в раздевалке национальной сборной после игры с Италией схватился за голову, узнав, что одной из звёзд команды — Ламину Ямалю — всего 16 лет. Другой герой матча — 21-летний Нико Уильямс — вышел на встречу с венценосной особой из душа, завёрнутый в полотенце. На ЧЕ-2024 «фурия роха», досрочно вышедшая в плей-офф, пока предстаёт молодой и раскрепощённой командой, за которой на поле присматривают «дядьки» Карвахаль и Ляпорт. В дуэли с итальянцами за первое место в группе испанцы доминировали весь матч, хотя и выиграли за счёт автогола соперника.
Самым сильным зрелищем от итальянцев в этом матче была игра вратаря: чудеса Доннаруммы заставили зрителей из всех стран раз за разом издавать возгласы восхищения. Финальный свисток застал итальянского кипера в чужой штрафной и это, пожалуй, единственный волнующий перформанс от «скуадры адзурры» во втором матче. От подопечных Лучано Спалетти ждут возвращения в искромётный и качественный футбол, показанный на старте с албанцами. Третий матч у итальянцев с хорватами, которые в процессе игр все-таки решили мыслями вернуться с пляжей Адриатики на зелёные поля Евро.
Группа C
Сборная Англии на этом турнире решила множить свои победы с помощью тактики, словно пропущенной через ксерокс: стартовая активность в первой 15-минутке матча, забитый гол и последующее вялое перекатывание мяча. Вот защитник Кайл Уокер в матче с датчанами споткнулся, присел на газон, переобул одну из своих бутс, поднялся, прорвался по правому краю, украл мяч у защитника, отдал пас на Харри Кейна — выгребай сферу из ворот. Дальнейшее пересказывать нет смысла — читай текст про первый матч команды Гарета Саутгейта с сербами.
К чести датчан, они внесли коррективы в сверхпрагматичный план англичан, уже в первом тайме ответив главным голевым трендом на этом Евро — хлёстким голом Мортена Хьюлманда с дальней дистанции. В оставшееся время игроки обеих команд воплощали на поле тезис вождя мировой революции: Англия не хотела побеждать, Дания — не знала, как это сделать.
В чью пользу такая ничья, покажут матчи этих сборных со Словенией и Сербией соответственно. Две команды с территории бывшей Югославии в матче друг с другом задались целью опровергнуть другой тезис Ильича: «лучше меньше, да лучше». После югославского развала сборные образовавшихся новых стран, к сожалению, так и не унаследовали традиции знаменитой футбольной школы (про Хорватию отдельный разговор).
Группа D
Франция и Нидерланды сошлись во втором туре и привлекли зрителей в предвкушении яркой игры. По окончании матча многие пожалели о сделанном выборе: сухая нулевая ничья не смогла порадовать ни заинтересованных, ни нейтральных болельщиков. Французы, ослабленные травмой Килиана Мбаппе, решили выехать на классе Антуана Гризмана и Маркуса Тюрама. У Нидерландов со старта появился Джереми Фримпонг для разгона атак. Однако оборона одержала безоговорочную победу над форвардами.
Команды, похоже, остались довольны собой: у обеих — по четыре очка на счету, и позиция для выхода в плей-офф представляется почти идеальной. Миролюбие и отсутствие претензий друг у другу и судейству резюмировал наставник «оранжевых» Рональд Куман, заявив, что обе команды должны быть довольны ничьей.
Другая пара этого квартета — Австрия и Польша — готовили себе плацдарм для выхода с третьего места. Появление во втором тайме польской звезды Роберта Левандовски не стало талисманом на удачу для польской сборной. Почему-то австрийцы не только не пали ниц перед форвардом «Барселоны», но умудрились ещё и забить дважды после зыбкого равновесия — 1:3. Польская команда стала первой командой на Евро, которая может паковать чемоданы домой.
Группа E
Сборная Украины в матче со Словакией смогла реабилитироваться перед болельщиками и удалила из памяти проигрыш румынам. Победа далась «жовто-блакитным» по всем законам триллера с хеппи-эндом. Словаки, наделавшие шума своей победой над Бельгией в первом туре, в матче с украинцами начали очень уверенно, ловко проведя после розыгрыша аута всю украинскую оборону. Но по окончании перерыва подопечных итальянца Франческо Кальцоны будто подменили, они отдали инициативу сопернику.
Автором победы, который снял все украинские волнения в этой игре, стал полузащитник Николай Шапаренко, который сравнял счёт, а затем отдал голевой пас Роману Яремчуку. Эксперты тут же хором стали сравнивать победный гол с фирменными ударами то Зинедина Зидана, то Дениса Бергкампа. Однако в следующем матче с бельгийцами команде Сергея Реброва, вероятно, будет непросто протиснуться в игольное ушко плей-оффа.
У сборной Бельгии на случай возможной невнятности на европейском первенстве есть достаточно оправданий — отсутствие основного кипера Куртуа, стареющие лидеры Де Брюйне и Лукаку, адаптация новичков, — но ни одно из них не пригодилось. Игра против сборной Румынии получилась та, которую называют гроссмейстерской: ни намёка на раскачу, быстрый первый гол, контроль ситуации на поле, без видимых срывов, на протяжении всех 90+ минут и удвоение преимущества перед самой концовкой.
Наставник «красных дьяволов» Доменико Тедеско придумал предельно простой план — контроль середины поля, где бельгийцы перекусывали, словно кусачками, любые ответные вылазки румын. И даже офсайды и промахи Лукаку выглядели частью этого плана. Ситуация в группе также теперь выглядит предельно простой — кто выиграет в третьем туре, тот и попадёт в плей-офф.
Группа F
Энергия танца заразительна. Подтверждено вчера в Гамбурге матчем сборных Грузии и Чехии: игроки обеих команд с первых минут бросились исполнять различные пируэты и па при ударах и приёме мяча. Выходило по-разному, но закончилось ничьей. Заботливой и уверенной чешской опеке мяча грузины смогли противопоставить взрыв активности в первом тайме и мастерство рук и ног кипера Георгия Мамардашвили, который сумел занести рекордные для Евро 11 сэйвов в свой будущий учебник по вратарскому мастерству.
У чехов игра руками закончилась пропущенным пенальти. Свой гол они наши в сутолоке угловых, где проворнее всех однажды оказался гренадер Шик. Но с его заменой из-за травмы и этот рецепт победы оказался невостребованным.
У сборной Турции на Евро одна из мощнейших поддержек: в Германии живёт большая диаспора из этой страны. Поэтому потомки янычар играют на турнире почти как дома и против португальцев не стали закрываться в скорлупе обороны. Но уже в начале игры стало очевидно, что этот тактический сюрприз тренера Винченцо Монтеллы стал самоубийственно-авантюрным.
Его португальский визави Роберто Мартинес решил усилить фланги: Рафаэль Леау накрутил вокруг себя защитников, прострелил в центр, где Криштиану Роналду наступил на своё эго и пропустил мяч для Бернарду Сильвы. Вечер чудес для португальцев тем не закончился: его слагаемыми были автогол турков и открывшийся альтруизм КриРо в работе на команду: 3−0. Португальцы также досрочно выходят в 1/8 финала Евро, сборная Турции — искать путь в плей-офф в матче с чехами.