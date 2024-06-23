Группа А

Германия стала первой командой Евро-2024, прорвавшейся в плей-офф турнира. Если атакующий фонтан, которым немцы окатили шотландцев в матче открытия, можно было списать на откровенную слабость соперника, то игра против загнанной в угол Венгрии представила «бундесманшафт» без всяческих скидок.

В геометрических линиях атак немцев есть что-то запредельное для понимания их нынешних соперников по группе. Второй матч окончательно убедил в том, что в сборной Германии взошла новая звезда. На центральном вокзале Штутгарта, прямо под названием станции, должно быть, добавили надпись «Город, в котором родился Джамал Мусиала».

Фото: MLSZ / X



На выход из этого квартера со второго места претендует Швейцария, которой, как раз и предстоит игра с Германией. Формула турнира позволяет вести разговоры о шансах команд, которые после второго тура на такие разговоры не располагают. В первую очередь, это относится к сборной Шотландии, установившей за две игры своеобразное достижение — два гола при отсутствии ударов в створ ворот. В их матче с бледной тенью Венгрии образца 2020 года будет решена судьба последнего места в этой группе.

Группа В

Король Испании Филипп VI в раздевалке национальной сборной после игры с Италией схватился за голову, узнав, что одной из звёзд команды — Ламину Ямалю — всего 16 лет. Другой герой матча — 21-летний Нико Уильямс — вышел на встречу с венценосной особой из душа, завёрнутый в полотенце. На ЧЕ-2024 «фурия роха», досрочно вышедшая в плей-офф, пока предстаёт молодой и раскрепощённой командой, за которой на поле присматривают «дядьки» Карвахаль и Ляпорт. В дуэли с итальянцами за первое место в группе испанцы доминировали весь матч, хотя и выиграли за счёт автогола соперника.

Фото: Azzurri_En / X



Самым сильным зрелищем от итальянцев в этом матче была игра вратаря: чудеса Доннаруммы заставили зрителей из всех стран раз за разом издавать возгласы восхищения. Финальный свисток застал итальянского кипера в чужой штрафной и это, пожалуй, единственный волнующий перформанс от «скуадры адзурры» во втором матче. От подопечных Лучано Спалетти ждут возвращения в искромётный и качественный футбол, показанный на старте с албанцами. Третий матч у итальянцев с хорватами, которые в процессе игр все-таки решили мыслями вернуться с пляжей Адриатики на зелёные поля Евро.

Группа C

Сборная Англии на этом турнире решила множить свои победы с помощью тактики, словно пропущенной через ксерокс: стартовая активность в первой 15-минутке матча, забитый гол и последующее вялое перекатывание мяча. Вот защитник Кайл Уокер в матче с датчанами споткнулся, присел на газон, переобул одну из своих бутс, поднялся, прорвался по правому краю, украл мяч у защитника, отдал пас на Харри Кейна — выгребай сферу из ворот. Дальнейшее пересказывать нет смысла — читай текст про первый матч команды Гарета Саутгейта с сербами.

Фото: UEFA EURO 2024 / X



К чести датчан, они внесли коррективы в сверхпрагматичный план англичан, уже в первом тайме ответив главным голевым трендом на этом Евро — хлёстким голом Мортена Хьюлманда с дальней дистанции. В оставшееся время игроки обеих команд воплощали на поле тезис вождя мировой революции: Англия не хотела побеждать, Дания — не знала, как это сделать.

В чью пользу такая ничья, покажут матчи этих сборных со Словенией и Сербией соответственно. Две команды с территории бывшей Югославии в матче друг с другом задались целью опровергнуть другой тезис Ильича: «лучше меньше, да лучше». После югославского развала сборные образовавшихся новых стран, к сожалению, так и не унаследовали традиции знаменитой футбольной школы (про Хорватию отдельный разговор).

Группа D

Франция и Нидерланды сошлись во втором туре и привлекли зрителей в предвкушении яркой игры. По окончании матча многие пожалели о сделанном выборе: сухая нулевая ничья не смогла порадовать ни заинтересованных, ни нейтральных болельщиков. Французы, ослабленные травмой Килиана Мбаппе, решили выехать на классе Антуана Гризмана и Маркуса Тюрама. У Нидерландов со старта появился Джереми Фримпонг для разгона атак. Однако оборона одержала безоговорочную победу над форвардами.

Фото: OnsOranje / X



Команды, похоже, остались довольны собой: у обеих — по четыре очка на счету, и позиция для выхода в плей-офф представляется почти идеальной. Миролюбие и отсутствие претензий друг у другу и судейству резюмировал наставник «оранжевых» Рональд Куман, заявив, что обе команды должны быть довольны ничьей.

Фото: ÖFB — oefb.at / X



Другая пара этого квартета — Австрия и Польша — готовили себе плацдарм для выхода с третьего места. Появление во втором тайме польской звезды Роберта Левандовски не стало талисманом на удачу для польской сборной. Почему-то австрийцы не только не пали ниц перед форвардом «Барселоны», но умудрились ещё и забить дважды после зыбкого равновесия — 1:3. Польская команда стала первой командой на Евро, которая может паковать чемоданы домой.

Группа E

Сборная Украины в матче со Словакией смогла реабилитироваться перед болельщиками и удалила из памяти проигрыш румынам. Победа далась «жовто-блакитным» по всем законам триллера с хеппи-эндом. Словаки, наделавшие шума своей победой над Бельгией в первом туре, в матче с украинцами начали очень уверенно, ловко проведя после розыгрыша аута всю украинскую оборону. Но по окончании перерыва подопечных итальянца Франческо Кальцоны будто подменили, они отдали инициативу сопернику.

Фото: UEFA EURO 2024



Автором победы, который снял все украинские волнения в этой игре, стал полузащитник Николай Шапаренко, который сравнял счёт, а затем отдал голевой пас Роману Яремчуку. Эксперты тут же хором стали сравнивать победный гол с фирменными ударами то Зинедина Зидана, то Дениса Бергкампа. Однако в следующем матче с бельгийцами команде Сергея Реброва, вероятно, будет непросто протиснуться в игольное ушко плей-оффа.

У сборной Бельгии на случай возможной невнятности на европейском первенстве есть достаточно оправданий — отсутствие основного кипера Куртуа, стареющие лидеры Де Брюйне и Лукаку, адаптация новичков, — но ни одно из них не пригодилось. Игра против сборной Румынии получилась та, которую называют гроссмейстерской: ни намёка на раскачу, быстрый первый гол, контроль ситуации на поле, без видимых срывов, на протяжении всех 90+ минут и удвоение преимущества перед самой концовкой.

Фото: UEFA EURO 2024 / X

Наставник «красных дьяволов» Доменико Тедеско придумал предельно простой план — контроль середины поля, где бельгийцы перекусывали, словно кусачками, любые ответные вылазки румын. И даже офсайды и промахи Лукаку выглядели частью этого плана. Ситуация в группе также теперь выглядит предельно простой — кто выиграет в третьем туре, тот и попадёт в плей-офф.

Группа F

Энергия танца заразительна. Подтверждено вчера в Гамбурге матчем сборных Грузии и Чехии: игроки обеих команд с первых минут бросились исполнять различные пируэты и па при ударах и приёме мяча. Выходило по-разному, но закончилось ничьей. Заботливой и уверенной чешской опеке мяча грузины смогли противопоставить взрыв активности в первом тайме и мастерство рук и ног кипера Георгия Мамардашвили, который сумел занести рекордные для Евро 11 сэйвов в свой будущий учебник по вратарскому мастерству.

Фото: Czech Football National Team / X

У чехов игра руками закончилась пропущенным пенальти. Свой гол они наши в сутолоке угловых, где проворнее всех однажды оказался гренадер Шик. Но с его заменой из-за травмы и этот рецепт победы оказался невостребованным.

У сборной Турции на Евро одна из мощнейших поддержек: в Германии живёт большая диаспора из этой страны. Поэтому потомки янычар играют на турнире почти как дома и против португальцев не стали закрываться в скорлупе обороны. Но уже в начале игры стало очевидно, что этот тактический сюрприз тренера Винченцо Монтеллы стал самоубийственно-авантюрным.

Фото: UEFA EURO 2024 / X



Его португальский визави Роберто Мартинес решил усилить фланги: Рафаэль Леау накрутил вокруг себя защитников, прострелил в центр, где Криштиану Роналду наступил на своё эго и пропустил мяч для Бернарду Сильвы. Вечер чудес для португальцев тем не закончился: его слагаемыми были автогол турков и открывшийся альтруизм КриРо в работе на команду: 3−0. Португальцы также досрочно выходят в 1/8 финала Евро, сборная Турции — искать путь в плей-офф в матче с чехами.