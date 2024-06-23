В Каршинском государственном университете молодой человек нанёс ножевые ранения студентке, с которой был знаком, после чего ранил ножом себя. Это произошло утром 22 июня на территории вуза.

По данным пресс-службы прокуратуры Кашкадарьинской области, между парнем и девушкой произошла ссора, после чего он достал нож и нанёс ей восемь ранений в разные части тела. Потом он вонзил нож себе в область живота.

Девушка доставлена в больницу и находится под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса Узбекистана — покушение на умышленное убийство.

О состоянии молодого человека не сообщается. Он задержан в качестве подозреваемого.