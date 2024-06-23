Виртуальная академия по противодействию коррупции заработает в Узбекистане. Она будет рассчитана как на госслужащих (для них обучение будет обязательным), так и на остальные категории населения. Обучение на базовых курсах будет бесплатным, повышение квалификации на специальных курсах — платным.

Узбекистану удалось сократить углеродные выбросы на 500 тысяч тонн. За это Всемирный банк в рамках ранее заключённой сделки выплатил стране грант в размере $7,5 млн. Часть этих средств направят на финансовое содействие семьям, которые сильнее всего затронуло повышение тарифов на электричество и газ.

Нигматилла Юлдашев переназначен генпрокурором Узбекистана на новый срок. Кандидатуру одобрил Сенат, после чего документ о назначении подписал президент. Нигматилла Юлдашев возглавляет Генпрокуратуру с 2019 года.

Стобалльную систему оценки знаний учеников внедрят ещё в тысяче школ. Эта система используется в президентских школах. Ранее она была апробирована в 500 школах. В результате, по официальным данным, успеваемость учеников повысилась с 53% до 59%.

В рамках PISA исследован уровень креативного мышления учащихся. Узбекистан оказался в числе стран с самыми низкими показателями.

Поток трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ может продолжить снижение. Этому может способствовать развитие строительной отрасли, где зарплаты могут конкурировать с оплатой труда в РФ, заявил представитель Агентства по внешней трудовой миграции.

Интервью cпикёра Еврокомиссии: «Интеграция — ответ на все проблемы, с которыми сталкиваются страны ЦА». Спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано отметил политическую значимость будущего саммита ЕС-Центральная Азия. Он напомнил, что ЕС уважает свободу стран при выборе партнёров, и назвал интеграцию ЦА ответом на все проблемы, с которыми может сталкиваться регион.

Появится ли в Узбекистане авиационный музей? В Ташкенте хранятся уникальные самолёты, которые могли бы стать достоянием общественности, если бы власти решили открыть музей — единственный в регионе. В год 100-летия гражданской авиации этот шанс ещё не утерян. Аброр Сатимов — о перспективах музея и примерах из Тулузы, родины Airbus.

Фильм о джадидах получил награду фестиваля независимого кино в Каннах. Лента «Мечтатели» победила в номинации «Лучший образовательный фильм».

Аэропорт Ургенча закрывается с 20 июля по 7 августа. Это связано с капитальным ремонтом взлётно-посадочной полосы. Рейсы будут перенаправляться в Нукус, пассажирам будет предоставлен трансфер.

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